القبض على سائق ميكروباص تعدى على راكب بالغربية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله أحد الأشخاص من قائد سيارة "ميكروباص" لقيامه بمخالفة خط السير والإعتداء عليه بالسب والضرب حال اعتراضه على ذلك بالغربية.





بالفحص تبين أنه بتاريخ 13/ الجارى تبلغ لقسم شرطة ثالث المحلة من (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة) بتضرره من قائد سيارة "ميكروباص" لقيامه بالتعدى عليه بالسب حال إستقلاله السيارة رفقته لإعتراضه على مخالفته خط السير.





أمكن تحديد وضبط السيارة الميكروباص الظاهرة بمقطع الفيديو "منتهية التراخيص" وقائدها (سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة)، وبمواجهته أقر بحدوث مشاده كلامية بينه وبين الشاكى لقيامه بالتوقف بالسيارة قيادته بأحد الطرق بدائرة قسم شرطة ثان المحلة لإنزال بعض الركاب وتحميل آخرين وإعتراض الأخير على ذلك، ونفى مخالفته لخط السير.





تم التحفظ على السيارة الميكروباص .. وإتخاذ الإجراءات القانونية.





