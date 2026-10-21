تأجيل محاكمة 8 متهمين في قضية خلية عين شمس

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل محاكمة 8 متهمين في القضية رقم 3460 لسنة 2023 حصر أمن الدولة، المقيدة برقم 25804 لسنة 2025 جنايات عين شمس، و3910 لسنة 2025 كلي شرق القاهرة، المعروفة إعلاميا بـ خلية عين شمس لجلسة 23 ديسمبر للاستجواب.

تفاصيل قضية خلية عين شمس

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وائل عمران وغريب عزت ومحمود زيدان وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 25804 لسنة 2025 جنايات عين شمس، والمقيدة برقم 3460 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، قيام المتهمين الـ8 بالانضمام لجماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.