نادي القضاة يستقبل وفدا من نادى قضايا الدولة.. لهذا السبب

استقبل مجلس إدارة نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار محمد رفعت جبر، بمقر النادي الرئيسي، وفدًا رفيع المستوى من مجلس إدارة نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار حسن أبو رحاب، في إطار توطيد العلاقات المؤسسية وتعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين.

واستهل الوفد اللقاء بتقديم التهنئة إلى مجلس إدارة نادي قضاة مصر، بمناسبة نيله ثقة الجمعية العمومية في الانتخابات التي أُجريت في السادس والعشرين من يونيو الماضي، معربين عن خالص تمنياتهم للمجلس بالتوفيق والسداد في أداء مهامه والاضطلاع بمسؤولياته، بما يحقق تطلعات القضاة وأعضاء النيابة العامة.

وتناول اللقاء عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيز التنسيق بين الناديين، وتوسيع مجالات التعاون، بما يسهم في صون مصالح الأعضاء، ودعم حقوقهم، والعمل على تلبية متطلباتهم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، فضلًا عن تبادل الرؤى بشأن تطوير العمل المؤسسي وتعزيز آلياته.

ويأتي هذا اللقاء تأكيدًا لعمق الروابط التي تجمع بين نادي قضاة مصر وأندية الجهات والهيئات القضائية، وتجسيداً للحرص على ترسيخ التعاون وتفعيل قنوات التواصل المستمر، بما يخدم مصالح الأعضاء، ويدعم دورهم في إعلاء سيادة القانون وترسيخ قيم العدالة.