تأجيل محاكمة 23 متهماً في قضية لجان الدعم المالي

قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل محاكمة 23 متهما، في القضية رقم 1093 لسنة 2022 حصر أمن الدولة، المقيدة برقم 20701 لسنة 2024، جنايات التجمع الأول، والمعروفة بـ خلية لجان الدعم المالي لجلسة 20 ديسمبر لمرافعة الدفاع.

تفاصيل قضية خلية لجان الدعم المالي

وقال أمر الإحالة، إنه في غضون الفترة من عام 2011، وحتى 30 نوفمبر 2024، المتهمون الأول والثالث تولوا قيادة جماعة إرهابية باللجان النوعية بالمحافظات، الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.