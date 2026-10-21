تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لجماعة محظورة بحلوان

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل محاكمة متهم، في القضية رقم 27805 لسنة 2020 جنايات حلوان والمقيدة برقم 408 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية وتخريب ممتلكات عامة، لجلسة 3 نوفمبر لسماع الشهود.

محاكمة متهم بالانضمام لجماعة بحلوان

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم انضم لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.