سقوط المتهم بالتعدى على ضابط شرطة وإطلاق نار على صيدليتين بالسويس

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات عدة مقاطع فيديو تم تداولها بمواقع التواصل الإجتماعى تضمنت قيام أحد الأشخاص بالتعدى بالسب على أحد ضباط الشرطة بمديرية أمن السويس وتهديده بإلحاق الأذى ببعض المحال ودور العبادة للإفراج عن والده ، وكذا إطلاقه أعيرة نارية تجاه صيدليتين وإحداث تلفيات بواجهتهما.







بالفحص تبين أنه بتاريخ 18 /الجارى تبلغ لقسم شرطة الأربعين بالسويس من (شخصين "مصابين بجروح قطعية") بتضررهما من الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عنصر جنائى شديد الخطورة سبق إتهامه والحكم عليه فى عدد من القضايا أبرزها "شروع فى قتل ، سلاح بدون ترخيص ، هروب من مراقبة ، عاهة مستديمة ، ضرب" ) لحدوث مشاجرة بينهم قام خلالها بالتعدى عليهما بسلاح أبيض محدثاً إصابتهما المنوه عنها.. وبتاريخ 19/ الجارى تبلغ لذات القسم بقيام المشكو فى حقه ووالده بالتعدى على آخرين بإستخدام أسلحة وألعاب نارية ، بالإنتقال أمكن ضبط والد المشكو فى حقه (له معلومات جنائية) وضبط بحوزته (عدد من قطع الألعاب النارية المستخدمة فى التعدى، كمية من المواد المخدرة) .

وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات وضبط وإحضار نجله الهارب ، وتبين قيام الظاهر بمقطع الفيديو بإستيقاف إحدى السيارات تحت تهديد السلاح وإصطحاب قائدها كرهاً لإرتكاب واقعة إطلاق النيران على صيدليتين بدائرة القسم وإحداث تلفيات بهما .. وبسؤال قائد السيارة ومالكى الصيدليتين المشار إليهما، أيدوا ما سبق.





أمكن ضبط المشكو فى حقه بمكان إختبائه بنطاق محافظة أسيوط ، وضُبط بحوزته (كمية لمخدر الحشيش - 4 فرد خرطوش – طبنجة - 2 سلاح أبيض) وبمواجهته أقر بإرتكابه تلك الوقائع ونشره مقاطع الفيديو المشار إليها فى محاولة للضغط على الأجهزة الأمنية بالسويس للإفراج عن والده وغل أيديهم عن تعقبه .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.