الاستماع لأقوال شادي محمد في تعدي فتاة عليه بالسب والقذف

استمعت جهات التحقيق بمدينة نصر، لأقوال شادي محمد رئيس قطاع الكرة النسائية في النادي الأهلي في البلاغات المقدمة منه ضد بعض الصفحات التي أساءت إليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وكانت جهات التحقيق المختصة، قررت استدعاء شادي محمد لسماع أقواله في واقعة تعدي فتاة عليه بالسب والقذف بمدينة نصر.

وتقدم الكابتن شادي محمد، ببلاغ رسمي إلى النائب العام، عن طريق وكيله المستشار محمد رشوان، يحمل رقم رقم 9948 لسنة 2026 ضد فتاة متهمة بإدارة منشورات مسيئة عبر إحدى صفحات أخبار الكرة النسائية، تضمنت عبارات سب وقذف وتشهير بحقه.