خلاف حول الميراث.. القبض على طرفي مشاجرة بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله القائمة على النشر من شخصين لقيامهما بالتعدى على شقيقها ومنعه من النزول من المنزل والاستيلاء على هاتفه المحمول بالبحيرة.





بالفحص تبين أنه بتاريخ 18 الجاري تبلغ لمركز شرطة بدر بالبحيرة بحدوث مشاجرة بين طرف أول : (شقيق القائمة على النشر) ، وطرف ثان : (شقيق زوجة الأول ، نجل شقيقه) جميعهم مقيمين بذات الدائرة لخلافات بينهم حول الميراث قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالسب وقيام الأخير بالتلويح بسلاح أبيض "دون حدوث إصابات" وإلتقاط هاتف الأول من الأرض وإعادته له عقب ذلك.

وأمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المُشار إليه لذات الخلافات ، وضُبط بحوزة الأخير (السلاح الأبيض "المستخدم فى التعدى").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.





