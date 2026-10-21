أمل الغربي تشعل أجواء مهرجان الموسيقى العربية بأغنية «حبيبي مصري»

افتتحت الفنانة التونسية أمل الغربي فقرتها الغنائية ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، بأغنية «حبيبي مصري»، لتضفي أجواءً فنية مميزة على الحفل، وسط حالة من التنوع الموسيقي التي تجمع بين أصالة الطرب العربي وروح الأغاني التي تحمل الطابع المصري الأصيل.

وقدمت أمل الغربي بداية غنائية لافتة مع أغنية «حبيبي مصري»، في إطار مشاركتها في واحدة من الأمسيات الفنية التي يحتضنها المهرجان، والذي يواصل تقديم برنامجه الغنائي بمشاركة نخبة من الأصوات الغنائية والمواهب الفنية من مصر ومختلف الدول العربية، في احتفاء متجدد بتراث الموسيقى العربية ومدارسها الغنائية المتنوعة.

وتحيي أمل الغربي امسية طربية من خلال مجموعة من الأعمال الغنائية التي تعكس ثراء المكتبة الموسيقية العربية، وتتنقل بين الألوان الغنائية المختلفة، بما يلبي أذواق محبي الطرب الأصيل ويمنح الأمسية طابعًا فنيًا يجمع بين التنوع والهوية الموسيقية العربية.

ويشهد الفاصل الغنائي مشاركة كل من رضوى سعيد وياسر سليمان، اللذين يقدمان باقة من الأغنيات ضمن البرنامج الفني للحفل، في إطار يسلط الضوء على تعدد الأصوات والتجارب الغنائية المشاركة في المهرجان، ويؤكد حرص الفعاليات على تقديم عروض تجمع بين الأداء الغنائي المتميز والاختيارات الموسيقية التي تحتفي بالأعمال العربية الأصيلة.

ويصاحب الفقرات الغنائية الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو حازم القصبجي، الذي يتولى قيادة العازفين وتقديم الألحان والتوزيعات الموسيقية المصاحبة للأصوات المشاركة، بما يساهم في إبراز التفاصيل الفنية للأغنيات والحفاظ على طابعها الموسيقي، إلى جانب منح كل فقرة خصوصيتها الفنية وفقًا لطبيعة الأعمال المقدمة.

وتأتي مشاركة أمل الغربي في المهرجان ضمن سلسلة من الأمسيات التي تسعى إلى إبراز تنوع التجارب الغنائية العربية، وإتاحة الفرصة أمام الجمهور للتفاعل مع أصوات تنتمي إلى مدارس فنية مختلفة، في مشهد يعكس مكانة الغناء العربي وقدرته على الجمع بين الأجيال والتجارب المتنوعة تحت مظلة واحدة.

ويواصل مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية تقديم برنامجه الفني الذي يضم مجموعة من الحفلات والأمسيات الموسيقية بمشاركة نخبة من المطربين والموسيقيين من مصر ومختلف الدول العربية، حيث يمثل المهرجان مساحة للاحتفاء بالموروث الموسيقي العربي، وإعادة تقديم الأعمال التي ارتبطت بوجدان الجمهور، إلى جانب تسليط الضوء على التجارب الفنية التي تسهم في استمرار هذا التراث وتطوير حضوره على الساحة الغنائية.

ويحظى المهرجان بأهمية خاصة لدى محبي الموسيقى العربية، لما يقدمه من عروض تستحضر جماليات الطرب الأصيل وتبرز ثراء الألحان والإيقاعات العربية، فضلًا عن دوره في دعم التواصل الفني والثقافي بين الفنانين من مختلف البلدان العربية، من خلال برنامج يجمع بين الأصوات الغنائية والفرق الموسيقية والتجارب الفنية المتنوعة.

ومع انطلاق أمل الغربي بأغنية «حبيبي مصري»، تتواصل فقرات الأمسية في أجواء تحتفي بالموسيقى والغناء العربي، وتؤكد أهمية استمرار الفعاليات الفنية التي تمنح الجمهور فرصة الاستمتاع بالأعمال الغنائية الأصيلة، وتفتح المجال أمام تجارب متنوعة تلتقي جميعها عند الاحتفاء بالهوية الموسيقية العربية والحفاظ على حضورها لدى الأجيال الجديدة.