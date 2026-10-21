محافظ الغربية يشيد بجهود المشاركة المجتمعية في دعم خدمات الإسعاف بمحلة روح

خلال جولته الميدانية، تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية وحدة إسعاف محلة روح بمركز طنطا، لمتابعة جاهزيتها وانتظام العمل بها، والاطمئنان على توافر الإمكانات اللازمة لتقديم خدمات الإسعاف للمواطنين.

توجيهات محافظ الغربية

كما حرص على التحدث مع المسعفين والاستماع إليهم، مشيدًا بجهودهم المخلصة وما يقدمونه من عمل إنساني يتطلب سرعة الاستجابة والجاهزية المستمرة للتعامل مع الحالات الطارئة وإنقاذ الأرواح، بحضور الدكتور محمد وجدي مدير عام مرفق هيئة الاسعاف بمحافظة الغربية.

تحرك تنفيذي عاجل

وأشاد محافظ الغربية بالجهود الذاتية والمشاركة المجتمعية التي أسهمت في إنشاء وتجهيز غرفة الوحدة بتكلفة تجاوزت 120 ألف جنيه، مؤكدًا أهمية تكاتف جهود الأجهزة التنفيذية والمواطنين لدعم الخدمات المقدمة للأهالي، ومثمنًا دور مديرية الشؤون الصحية بالغربية في توفير الأرض المخصصة للوحدة، وهيئة الإسعاف المصرية في توفير سيارة الإسعاف.

رفع كفاءة الخدمات

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي استمرار متابعة وحدات الإسعاف بالمحافظة، والحرص على توفير الإمكانات اللازمة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة، بما يدعم سرعة الاستجابة للحالات الطارئة ويحافظ على سلامة المواطنين.