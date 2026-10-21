محافظ الغربية يتفقد أكبر قافلة طبية بقرية محلة روح بطنطا

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، القافلة الطبية بقرية محلة روح بمركز طنطا، ضمن احتفالات المحافظة بانتصارات أكتوبر والعيد القومي لمحافظة الغربية، وفي إطار جهود المحافظة لتوفير الرعاية الصحية لأهالينا بالقرى وتيسير حصولهم على الخدمات الطبية في مختلف التخصصات، حيث استقبلت القافلة نحو 2000 حالة، بحضور الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة، والأستاذ عادل داوود رئيس مركز ومدينة طنطا، والنائب الدكتور سمير الخولي عضو مجلس النواب.

توجيهات محافظ الغربية

وتضم القافلة 9 تخصصات طبية تشمل الباطنة والأطفال والعظام والجلدية والرمد والأنف والأذن والأسنان والنساء وتنظيم الأسرة، إلى جانب خدمات المعمل والأشعة، بما يتيح للمواطنين إجراء الفحوصات اللازمة والحصول على الكشف الطبي وصرف العلاج مجانًا.

وأكد محافظ الغربية أن القوافل الطبية تمثل وسيلة مهمة لتوفير الخدمات الصحية بالقرب من المواطنين، خاصة بالقرى، مشددًا على استمرار الاهتمام بتقديم الرعاية الطبية وتيسير حصول الأهالي على العلاج، بما يخفف الأعباء عنهم ويضمن وصول الخدمة إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين.

خدمات طبية وعلاجية

وأضاف المحافظ أن القافلة تشمل تقديم خدمات المبادرات الصحية، مع تحويل الحالات التي تستدعي استكمال الفحوصات أو إجراء العمليات إلى مستشفى طنطا العام ومستشفى رمد طنطا، فضلًا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة للحالات المستحقة، لضمان استكمال رحلة العلاج وتلقي الرعاية الطبية المطلوبة.