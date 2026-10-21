محافظ الغربية يستمع لمطالب أهالي قرية محلة روح بطنطا ويوجه بسرعة فحص الشكاوى

خلال جولته الميدانية بقرية محلة روح بمركز طنطا، حرص اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية على التواجد وسط الأهالي والاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم عن قرب، مؤكدًا لهم: «إحنا منكم ومعاكم، وهنفضل نسمعكم ونتابع طلباتكم لحد ما نحلها».

ووجه بسرعة فحص الشكاوى المطروحة والتنسيق مع الجهات التنفيذية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد المحافظ أهمية التواصل المباشر مع المواطنين والتعرف على احتياجاتهم على أرض الواقع، مع استمرار متابعة مطالبهم والعمل على تذليل العقبات التي تواجههم، وسرعة التعامل مع الشكاوى المطروحة بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالينا بقرية محلة روح.