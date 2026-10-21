أوقاف الغربية تحيي ذكرى مولد السيد البدوي بأمسية دينية بالمسجد الأحمدي بطنطا.. صور

نظمت مديرية أوقاف الغربية، بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم، أمسية دينية كبرى اليوم عقب صلاة المغرب، احتفاءً بذكرى مولد العارف بالله سيدي أحمد البدوي رضي الله عنه في رحاب المسجد الأحمدي بمدينة طنطا، وفي أجواء إيمانية تسودها المحبة والسكينة.

احتفالات أوقاف الغربية

وتجسد هذه الأمسية حرص وزارة الأوقاف على إحياء المناسبات الدينية، وتفعيل الدور العلمي والدعوي والتثقيفي للمساجد، ونشر الفكر الوسطي المستنير، وتعزيز القيم الإيمانية والأخلاقية في المجتمع.

تدشين أمسية دينية

وشهدت الأمسية مشاركة نخبة من علماء الأوقاف وأصحاب الأصوات المتميزة، حيث جاءت الفقرات على النحو التالي: فضيلة الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل، مدير مديرية أوقاف الغربية، محاضرًا وفضيلة الدكتور محمد علي الشاذلي، إمام وخطيب بأوقاف الغربية، محاضرًا وفضيلة الشيخ صالح علي حسن، قارئًا وفضيلة الشيخ عبد الرحمن الأسواني، مبتهلًا.

ابتهالات دينية

وتولى تقديم الأمسية الإذاعي الكبير ععبد الناصر أبو زيد، المدير العام السابق لإذاعة القرآن الكريم، الذي أضفى على اللقاء طابعًا إذاعيًّا متميزًا، جمع بين الكلمة الدعوية الهادفة، والتلاوة القرآنية العطرة، والابتهالات الدينية التي لامست القلوب وأحيت مشاعر الإيمان والمحبة.

مكانة المسجد الأحمدي

وجاءت الأمسية تأكيدًا لمكانة المسجد الأحمدي، أحد مساجد آل البيت، ودوره في احتضان الفعاليات الدينية التي تجمع الناس على ذكر الله، وتُعزِّز ارتباطهم بالقيم الروحية والأخلاقية الأصيلة.

نشر صحيح الدين

وتواصل مديرية أوقاف الغربية تنظيم الفعاليات والأنشطة الدعوية بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم، إسهامًا في نشر صحيح الدين، وتصحيح المفاهيم، وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال، وبناء الوعي الديني المستنير، بما يحقق رسالة وزارة الأوقاف في بناء الإنسان وصناعة الوعي.