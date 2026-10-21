محافظ الغربية يتفقد مركز طب أسرة محلة روح ويتابع الخدمات المقدمة للأهالي

أجرى اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، جولة تفقدية بمركز طب أسرة محلة روح بمركز طنطا، لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والوقوف على انتظام العمل داخل المركز، الذي يخدم كثافة سكانية تبلغ 20 ألفًا و444 مواطنًا، ويقام على مساحة 788 مترًا مربعًا،بحضور الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة،الاستاذ عادل داوود رئيس مركز ومدينة طنطا، النائب الدكتور سمير الخولي عضو مجلس النواب.

توجيهات محافظ الغربية

واطّلع المحافظ على الخدمات التي يقدمها المركز، والتي تشمل عيادات طب الأسرة وتنظيم الأسرة ورعاية الحوامل والأطفال، إلى جانب التطعيمات وصرف الألبان ومكتب الصحة، ومعملي الدم والطفيليات والصيدلية وعيادة الأسنان وقسم العلاج الطبيعي، فضلًا عن العيادات التخصصية للأطفال والباطنة والجلدية، بما يتيح للأهالي الحصول على خدمات طبية متنوعة بالقرب من محل إقامتهم.

تحرك تنفيذي عاجل

وأشاد محافظ الغربية بمساهمات أهالي القرية في دعم المركز، والتي بلغت 259 ألف جنيه، مؤكدًا أن تعاون المواطنين وحرصهم على دعم الخدمات العامة يعكسان روح المسؤولية والانتماء، وموجهًا الشكر لكل من ساهم في هذا الجهد، باعتباره نموذجًا إيجابيًا يستحق التقدير والاقتداء به في القرى والمراكز الأخرى.

رفع كفاءة الخدمات

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي استمرار متابعة المنشآت الصحية بالمحافظة، والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على أهمية الحفاظ على كفاءة التشغيل وحسن استقبال المترددين، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لأهالينا، بما يحقق الاستفادة من الإمكانات المتاحة ويلبي احتياجاتهم الصحية.