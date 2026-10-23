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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة طنطا يشارك في جلسة الخطاب الديني والمجتمع بمنتدى مصر 2026

جامعة طنطا
جامعة طنطا
الغربية أحمد علي

شارك الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، على رأس وفد من الجامعة، في الجلسة الحوارية بعنوان «الخطاب الديني وتأثيره على القيم في المجتمع»، التي شهدها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك ضمن فعاليات منتدى مصر 2026م 

توجيهات محافظ الغربية 

وضم وفد الجامعة الدكتورة عفاف بصل، عميد كلية التمريض، والدكتورة منى الأعصر، عميد كلية الصيدلة، والدكتورة شيرين عبد المولى وكيل كلية طب الأسنان لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة نيفين عزمي مدير مركز علوم وتكنولوجيا البيئة بالجامعة والاستاذ بكلية الهندسة، والدكتورة مي وهبة الاستاذ ومدير وحدة ضمان الجودة بكلية الهندسة، إلى جانب عدد من الطلاب، في إطار حرص الجامعة على المشاركة الفاعلة في الحوارات الوطنية التي تتناول القضايا الفكرية والمجتمعية المرتبطة ببناء الإنسان المصري وتعزيز منظومة القيم والوعي الوطني.

وفد جامعة طنطا بمنتدي مصر

وأوضح الدكتور محمد حسين أن الجلسة تناولت قضية محورية ترتبط بصورة مباشرة ببناء الوعي الوطني وتشكيل وجدان الأجيال الجديدة، مشيرًا إلى أن بناء الوعي لا يقتصر على تصحيح المفاهيم الدينية، وإنما يمتد إلى تنمية القدرة على التفكير النقدي والتمييز بين الحقائق والمعلومات المضللة، وترسيخ قيم المواطنة والتسامح وقبول الآخر واحترام التنوع، بما يعزز تماسك النسيج المجتمعي ويحصن الشباب من الأفكار المتطرفة.

البناء الديني المتزن

وأضاف رئيس جامعة طنطا أن ما أكد عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الجلسة بشأن أهمية البناء الديني المتزن، وتكامل الدور التوعوي مع سيادة القانون، يعكس أهمية تبني رؤية شاملة لبناء الإنسان، تتكامل فيها الأدوار التربوية والثقافية والدينية والإعلامية، مؤكدًا أن الجامعات تمثل أحد المرتكزات الرئيسية لهذه المنظومة، باعتبارها مؤسسات لبناء الشخصية وتنمية الوعي والمسؤولية المجتمعية، إلى جانب دورها في التعليم والبحث العلمي.

النقاش الواعي 

كما أكد الدكتور محمد حسين حرص جامعة طنطا على ترجمة هذه الرؤى إلى أنشطة وبرامج تثقيفية وحوارية تستهدف طلاب الجامعة، وتفتح أمامهم مساحات للنقاش الواعي والمسؤول، بما يدعم انتماءهم الوطني، ويعزز قدرتهم على المشاركة الإيجابية في قضايا مجتمعهم والمساهمة في بناء مستقبل وطنهم.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي نقاش واعي جامعة طنطا منتدي مصر

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