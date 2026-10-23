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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيسة وزراء إيطاليا تبدأ زيارة رسمية إلى دولة الكويت

رئيسة وزراء إيطاليا
رئيسة وزراء إيطاليا
أ ش أ

وصلت رئيسة وزراء جمهورية إيطاليا، جورجيا ميلوني، والوفد المرافق لها، إلى الكويت اليوم /الجمعة/ في مستهل زيارة رسمية.

وكان في مقدمة مستقبليها على أرض مطار الكويت رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، شريدة المعوشرجي، ووزير الخارجية الكويتي، الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء بالإنابة، الشيخ خالد محمد الخالد الصباح، وسفير دولة الكويت لدى جمهورية إيطاليا، ناصر القحطاني.

رئيسة وزراء جمهورية إيطاليا جورجيا ميلوني الكويت

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