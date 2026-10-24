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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي يكشف عن مدرب مصري مرشح لخلافة عموتة في الأهلي.. ما السبب؟

علي ماهر
علي ماهر
ميرنا محمود

كشف الإعلامي أمير هشام، خلال برنامجه «مودرن سبورتس»، المذاع عبر قناة «مودرن MTI» الفضائية، عن وجود حالة من الدهشة لدى بعض مسؤولي النادي الأهلي بشأن الأفكار الفنية وأسلوب اللعب الذي يتبعه المدير الفني الحسين عموتة، في ظل عدم اقتناع البعض بمدى ملاءمته لهوية الفريق وإمكاناته.

وأوضح أمير هشام أن هناك حالة من اللوم تجاه مسؤولي الأهلي بسبب التعاقد مع عموتة، باعتبار أن أفكاره الفنية لا تتناسب مع طبيعة النادي وطموحاته، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الدور الأساسي للإدارة خلال المرحلة الحالية يتمثل في دعم المدير الفني واللاعبين، والعمل على توفير الأجواء المناسبة لاستعادة المستوى المنتظر.

وأضاف أن مساندة الجهاز الفني في الوقت الحالي لا تعني أن إدارة الأهلي لن تدرس مستقبل الفريق، خاصة في حال تعثره خلال المواجهتين المقبلتين أمام مودرن سبورت وبيراميدز في بطولة الدوري المصري، موضحًا أن استمرار النتائج غير المرضية قد يدفع مسؤولي النادي إلى التفكير في إجراء تعديلات على الجهاز الفني.

وأشار إلى أن علي ماهر، المدير الفني الحالي لفريق سيراميكا كليوباترا وأحد أبناء النادي الأهلي، قد يدخل بقوة ضمن حسابات الإدارة حال اتخاذ قرار برحيل الحسين عموتة، ليصبح أحد أبرز المرشحين لتولي القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة.

وشدد أمير هشام على أن استمرار عموتة في منصبه، من وجهة نظره، يمثل إهدارًا للوقت، في ظل اعتقاده بأن أفكار المدرب وأسلوبه الفني لا يتناسبان مع هوية الأهلي ومتطلبات جماهيره، رغم تحقيق الفريق الفوز على الزمالك في مباراة القمة الأخيرة.

ولفت إلى أنه لاحظ حالة من الحزن وعدم الرضا بين جماهير الأهلي عقب الفوز على الزمالك، وهو ما اعتبره مؤشرًا على عدم الاقتناع بالمستوى الفني الذي يقدمه الفريق تحت قيادة عموتة، مؤكدًا أن طموحات الجماهير لا تقتصر على تحقيق الانتصارات، بل تمتد إلى شكل الأداء داخل الملعب.

واختتم أمير هشام تصريحاته بالإشارة إلى أنه في حال تولي علي ماهر المسؤولية الفنية للأهلي، فمن المتوقع أن يصطحب معه عددًا من أفراد جهازه المعاون الحالي في سيراميكا كليوباترا، وليس الجهاز بالكامل.

أمير هشام الأهلي الحسين عموتة علي ماهر

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