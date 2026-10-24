حريق يلتهم مخلفات زراعية على كورنيش المعادي بالقرب من شركة الكهرباء

شهد كورنيش المعادي بالقاهرة نشوب حريق في كمية من المخلفات الزراعية داخل إحدى المساحات المزروعة، بالقرب من شركة الكهرباء، ما استدعى التحرك السريع للتعامل مع النيران ومحاصرتها، والحيلولة دون امتدادها إلى المناطق المحيطة.

حريق بكورنيش المعادي

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي بلاغ يفيد باندلاع النيران في مخلفات زراعية داخل المساحات المزروعة الواقعة على كورنيش المعادي، بعد شركة الكهرباء، وعلى الفور جرى التعامل مع البلاغ واتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة على الحريق.

وتكثف الجهات المعنية جهودها للوقوف على ملابسات الحادث وأسباب اندلاع النيران، فضلًا عن حصر الخسائر والتلفيات إن وجدت، والتأكد من عدم تعرض المناطق المجاورة لأي أضرار.

