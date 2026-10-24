مع بدء العمليات .. جيش الاحتلال يحدد 3 منافذ لسكان الخليل للمغادرة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء عمليات تفتيش شاملة في الخليل للكشف عن البنية التحتية للمقاومة وأسلحتهم.



وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له : بدأنا عملية عسكرية في الحي الذي انطلق منه منفذا عملية الخليل ستستمر أياما عدة.



وأضاف جيش الاحتلال: السكان في منطقة عملياتنا سيتمكنون من مغادرتها من 3 منافذ بعد الخضوع لتفتيش واستجواب أمني.



وتابع : عمليتنا تستهدف تمشيط المنطقة المستهدفة والكشف عن وسائل قتالية وبنى المقاومة الفلسطينية.



وزاد : عمليتنا في الخليل تجري بمشاركة جهاز المخابرات الشاباك وقوات من حرس الحدود. وعمليتنا في الخليل تتضمن جهودا لإعادة تشكيل الواقع الأمني في المنطقة.



وأمضى جيش الاحتلال قائلا : قواتنا تستهدف عشرات بؤر المقاومة في عموم الضفة الغربية وسنواصل عملياتنا الهجومية لإحباط أنشطة المقاومة .



كما بدءت قوات الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء منازل في منطقة الجلدة بمدينة الخليل بالضفة الغربية.



فيما أطلقت قوات الاحتلال قنابل مضيئة في سماء مدينة الخليل مع بدء العملية العسكرية.

