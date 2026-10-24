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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مع بدء العمليات .. جيش الاحتلال يحدد 3 منافذ لسكان الخليل للمغادرة

جيش الاحتلال - أرشيفي
جيش الاحتلال - أرشيفي
محمود نوفل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء عمليات تفتيش شاملة في الخليل للكشف عن البنية التحتية للمقاومة وأسلحتهم.
 

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له : بدأنا عملية عسكرية في الحي الذي انطلق منه منفذا عملية الخليل ستستمر أياما عدة.
 

وأضاف جيش الاحتلال: السكان في منطقة عملياتنا سيتمكنون من مغادرتها من 3 منافذ بعد الخضوع لتفتيش واستجواب أمني.
 

وتابع : عمليتنا تستهدف تمشيط المنطقة المستهدفة والكشف عن وسائل قتالية وبنى المقاومة الفلسطينية.
 

وزاد : عمليتنا في الخليل تجري بمشاركة جهاز المخابرات الشاباك وقوات من حرس الحدود. وعمليتنا في الخليل تتضمن جهودا لإعادة تشكيل الواقع الأمني في المنطقة.
 

وأمضى جيش الاحتلال قائلا : قواتنا تستهدف عشرات بؤر المقاومة في عموم الضفة الغربية وسنواصل عملياتنا الهجومية لإحباط أنشطة المقاومة .
 

كما بدءت قوات الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء منازل في منطقة الجلدة بمدينة الخليل بالضفة الغربية.
 

فيما أطلقت قوات الاحتلال  قنابل مضيئة في سماء مدينة الخليل مع بدء العملية العسكرية.
 

جيش الاحتلال مدينة الخليل الضفة الغربية المقاومة الفلسطينية

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