وزيرا خارجية السعودية وباكستان يبحثان علاقات التعاون والمستجدات الإقليمية

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في اليمن.
جاء ذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية المجموعة الرباعية بمدينة إسطنبول التركية.
وناقش الجانبان، خلال اللقاء، الجهود الرامية إلى خفض التوتر، وضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية في مضيقي هرمز وباب المندب، مجددين التزام البلدين المشترك بدعم السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.
وذكرت وزارة الخارجية السعودية - في بيان اليوم - أنه جرى ايضا التأكيد على إدانة اعتداءات مليشيا الحوثي ومحاولاتها استهداف المناطق المدنية داخل المملكة.