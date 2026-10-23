التدخين أثر على صوتي.. عزة بهاء تكشف سبب ابتعادها عن الفن

حلت الفنانة عزة بهاء ضيفة علي برنامج" ورقة بيضا" المذاع علي قناة النهار.

وكشفت الفنانة عزة بهاء سر ابتعادها عن التمثيل خلال الفترة الماضية، مؤكدة ان تغير نبرة صوتها هي السبب في ذلك.

وقالت عزة بهاء: أنا بدخن وممكن يكون ده من ضمن، الأسباب، بس أنا كان عندي مشكلة في الغدة أثرت من ساعتها على الصوت بتعالج بس عندي "ربو" فبيأثر أكثر على الصوت.

جدير بالذكر أن عزة بهاء درست بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وجمعتها الصدفة بالزعيم عادل إمام، عندما رُشحت للمشاركة في مسرحية «الواد سيد الشغال» عام 1993، بعد اعتذار إحدى الممثلات عن المشاركة فيها.

وعلى الرغم من أن بدايتها وانطلاقتها الأولى كانتا من خلال المسرح، فإن شهرتها جاءت عبر الأعمال الدرامية، إذ تألقت في مسلسلات «الليل وآخره»، و«أوبرا عايدة»، و«ليالي الحلمية»، و«في بيتنا رجل»، و«الرجل الآخر»، كما شاركت في عدد محدود من الأعمال السينمائية.

وقدمت عزة بهاء خلال مشوارها الفني 145 عملًا متنوعًا بين المسرح والسينما والدراما، وكان آخر أعمالها الفنية مسلسل «إلا أنا»، الذي يضم ست حكايات منفصلة، تتكون كل حكاية منها من عشر حلقات، وجميعها مقتبسة من أحداث حقيقية، وتتناول موضوعات متنوعة تشغل بال المرأة في علاقتها بالمجتمع.