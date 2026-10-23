نيللي كريم تبهر الجمهور برشاقتها من الجونة

شاركت الفنانة نيللي كريم، صورا جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وخطفت نيللي كريم الأنظار في لوك كاجوال بإطلالة مميزة من الجونة، بالأسود الانيق.

وتحدثت الفنانة نيللي كريم عن آخر تطورات الجزء الثالث من فيلم «الفيل الأزرق 3»، موضحة أن فريق العمل انتهى من تصوير جزء كبير من أحداث الفيلم، بينما يتبقى عدد من المشاهد التي تتطلب السفر إلى الخارج.

وقالت نيللي كريم، خلال تصريحات تلفزيونية: «صورنا جزء كبير من الفيل الأزرق 3، ولسه في سفر، والموضوع واخد وقته شوية، وفي صعوبات عديدة».

وأضافت: «بعد نجاح الجزء الأول كان صعب نعمل نجاح الجزء التاني، ودلوقتي الجزء التالت كان فيه تحدي، بس أنا واثقة في مروان حامد وأحمد مراد وكريم عبدالعزيز».