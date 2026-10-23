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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تول شفاف.. هدى الأتربي تتألق بفستان أسود جرئ في ختام مهرجان الجونة السينمائي

هدى الأتربي
هدى الأتربي
آية التيجي

خطفت الفنانة هدى الأتربي الأنظار خلال مشاركتها في ختام مهرجان الجونة السينمائي، بإطلالة أنيقة جمعت بين الجرأة والأنوثة، حيث اختارت فستانًا أسود بتصميم لافت وتفاصيل لامعة، لتتصدر إطلالتها اهتمام محبي الموضة والأزياء على السجادة الحمراء.

تفاصيل إطلالة هدى الأتربي في ختام مهرجان الجونة

ظهرت هدى الأتربي بفستان أسود قصير من دون أكتاف، تميز بتصميم مجسم أبرز رشاقتها، مع تطريزات لامعة متناثرة أضفت على الإطلالة لمسة من الفخامة والبريق.

جاء الجزء العلوي من الفستان بقصة محددة عند منطقة الخصر، فيما اتسمت التنورة القصيرة بتصميم أنثوي منح الإطلالة طابعًا عصريًا وجريئًا.

كانت أبرز تفاصيل الفستان الذيل الطويل المصنوع من قماش التول الأسود الشفاف، الذي انسدل خلفها بانسيابية، مضيفًا حركة لافتة إلى التصميم، ومحافظًا على التوازن بين قصر الفستان من الأمام والطول الدرامي للذيل.

هدى الأتربي

مجوهرات لامعة ومكياج ناعم يبرزان جمال هدى الأتربي

وأكملت هدى الأتربي إطلالتها بقلادة فضية مرصعة بالأحجار اللامعة، جاءت متناسقة مع التصميم المكشوف للأكتاف، لتمنح منطقة العنق مزيدًا من الأناقة من دون مبالغة في الإكسسوارات.

ومن الناحية الجمالية، فاختارت مكياجًا ناعمًا أبرز ملامح وجهها، مع التركيز على العيون وتحديدها بطريقة أنيقة، إلى جانب أحمر شفاه بدرجة طبيعية عززت جمال ابتسامتها.

واعتمدت الفنانة تسريحة شعر منسدل مع فرق جانبي، ما أضفى على مظهرها لمسة من البساطة والرقي، وجاء متناسقًا مع تفاصيل الفستان اللامعة.

هدى الأتربي

حذاء أسود يكمل اللوك الجريء

وفيما يتعلق بالحذاء، اختارت هدى الأتربي حذاءً أسود بكعب عالٍ مع أربطة رفيعة حول الكاحل، ليكمل الطابع العصري للإطلالة، ويتناغم مع اللون الأسود المسيطر على الفستان والذيل الشفاف.

ونجحت الإطلالة في الجمع بين التصميم القصير والتفاصيل الشفافة واللمسات اللامعة، لتقدم هدى الأتربي اختيارًا لافتًا ضمن إطلالات النجمات في ختام مهرجان الجونة السينمائي.

هدى الأتربي

هدى الأتربي وأناقة السجادة الحمراء

وتُعد إطلالات النجمات على السجادة الحمراء من أبرز الجوانب التي تحظى باهتمام الجمهور خلال المهرجانات السينمائية، إذ تتحول الأزياء والمجوهرات وتسريحات الشعر إلى عناصر أساسية في رصد أبرز اتجاهات الموضة.

وجاءت إطلالة هدى الأتربي بالفستان الأسود لتسلط الضوء على صيحات الفساتين القصيرة المصحوبة بذيول طويلة من التول الشفاف، إلى جانب التطريزات اللامعة والتصميمات المكشوفة للأكتاف، وهي تفاصيل تمنح الإطلالة حضورًا مميزًا في المناسبات الفنية الكبرى.

هدى الأتربي ختام مهرجان الجونة إطلالة هدى الأتربي مهرجان الجونة السينمائي إطلالات النجمات إطلالات السجادة الحمراء

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تول شفاف.. هدى الأتربي تتألق بفستان أسود جرئ في ختام مهرجان الجونة السينمائي

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