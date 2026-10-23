بإطلالة سوداء ساحرة.. إنجي المقدم تخطف الأنظار في ختام مهرجان الجونة

خطفت الفنانة إنجي المقدم، الأنظار، بإطلالة أنيقة وجريئة، خلال حضورها حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، حيث اختارت فستانًا أسود لامعًا، جمع بين الفخامة والأنوثة، في ظهور لافت عكس ذوقها المميز في اختيار إطلالاتها على السجادة الحمراء.

تفاصيل إطلالة إنجي المقدم في ختام مهرجان الجونة

ظهرت إنجي المقدم بفستان سهرة أسود طويل، تميز بتصميمه اللامع وتفاصيله المطرزة التي أضفت عليه بريقًا لافتًا تحت أضواء السجادة الحمراء، ليمنح إطلالتها طابعًا يجمع بين الرقي والجرأة.

وجاء الفستان بقصة محددة للقوام، مع فتحة صدر عميقة على شكل حرف V، أضفت لمسة جريئة على التصميم، بينما زينت الخيوط والتطريزات اللامعة سطح الفستان، مع تفاصيل هندسية متناسقة أبرزت جماله.

واعتمد التصميم على أكمام شفافة مزينة بخطوط سوداء لامعة، امتدت بانسيابية على الذراعين، لتمنح الفستان مظهرًا عصريًا ومختلفًا، فيما أضافت القطعة الخارجية المصنوعة من الريش الأسود مزيدًا من الفخامة والحركة إلى الإطلالة، لتبدو كأنها عباءة أنيقة تحيط بالفستان.

إنجي المقدم

مكياج إنجي المقدم وتسريحة شعرها

أما من الناحية الجمالية، فاختارت إنجي المقدم تسريحة شعر منسدلة بتموجات ناعمة، مع فرق جانبي خفيف، وهو ما أضفى على مظهرها انسيابية طبيعية وتوازنًا مع التفاصيل الغنية للفستان.

واعتمدت مكياجًا يبرز ملامح وجهها، مع التركيز على تحديد العينين والرموش، إلى جانب أحمر شفاه بدرجة هادئة تميل إلى الوردي، لتكتمل الإطلالة بأسلوب أنيق دون مبالغة.

إنجي المقدم

مجوهرات أنيقة تكمل الإطلالة

واستكملت إنجي المقدم إطلالتها بأقراط متدلية بتصميم لافت، عكست الضوء وانسجمت مع بريق الفستان الأسود، كما ارتدت خاتمين بارزين أضافا لمسة من الفخامة إلى مظهرها.

وحرصت الفنانة على تنسيق الإكسسوارات مع تفاصيل الفستان، مع الحفاظ على حضور التصميم نفسه بوصفه العنصر الأساسي في الإطلالة.

إنجي المقدم

إنجي المقدم تتألق على السجادة الحمراء

وقدمت إنجي المقدم من خلال هذه الإطلالة اختيارًا يجمع بين اللون الأسود الكلاسيكي والتفاصيل العصرية الجريئة، إذ منحها الريش الكثيف والتطريز اللامع حضورًا قويًا أمام عدسات المصورين.

إطلالات النجمات على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة

وتُعد إطلالات النجمات على السجادة الحمراء من أبرز الجوانب التي تحظى باهتمام جمهور الموضة خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، إذ تتحول اختيارات الأزياء والمجوهرات والمكياج إلى محور رئيسي للنقاش بين متابعي الموضة والجمال.

وبإطلالتها السوداء اللافتة، قدمت إنجي المقدم مزيجًا من الأناقة والفخامة، مع تفاصيل جريئة منحت ظهورها طابعًا خاصًا في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي.