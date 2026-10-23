ضبط سائق تروسيكل حمل طلاب مدارس في الصندوق الخلفي بالفيوم

كشف أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد مركبة "تروسيكل" بتحميل بعض طلاب المدارس بالصندوق الخلفى للمركبة مخالفاً شروط التراخيص حال سيره بأحد الشوارع بالفيوم معرضاً حياتهم والمواطنين للخطر .

وبالفحص أمكن تحديد وضبط المركبة الظاهرة بمقطع الفيديو "بدون لوحات معدنية" وقائدها (سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة أبشواى) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 22 أكتوبر حال سيره بدائرة مركز شرطة أبشواى، وأضاف بتوصيل الطلاب من المدرسة محل دراستهم لمحل إقامتهم مقابل مبالغ مالية .

تم التحفظ على المركبة .. وإتخاذ الإجراءات القانونية.



