قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سجلها قبل وفاته.. أغنية درامية جديدة بصوت هاني شاكر ستظهر للنور قريبًا
نائب رئيس الوزراء: تحسين جودة حياة المواطنين الهدف الرئيس لبرنامج التحول الاقتصادي
ترامب: ارتفاع أسعار الوقود ثمن قليل لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي
إعلامي: خصم المستحقات مش الحل الكامل لأزمة الأهلي.. وعموتة عليه دور كبير
بالتوقيت الشتوي 2026.. مواعيد عمل مترو الأنفاق والقطار الخفيف
جواسيس إسرائيل في قلب سوريا.. مجندات الاستخبارات يقدن العمليات السرية وسط ضغوط ترامب للانسحاب
قد نتحرك مجددًا.. ترامب يلوّح بعملية عسكرية جديدة ضد إيران
أستاذ علوم سياسية: استمرارية منتدى مصر 2026 سنويًا في أكتوبر ضرورة لمتابعة تنفيذ توصياته
جهاز تنمية المشروعات: 45% من تمويلاتنا تستفيد منها السيدات
جهاز تنمية المشروعات: 64 مليار جنيه لتمويل مليوني مشروع توفر 3.6 مليون فرصة عمل
الاتفاق أو إجراءات أخرى.. ترامب: سنتعامل مع كوبا فور الانتهاء من ملف إيران
مفاجأة مدوية في دوري أبطال أفريقيا.. ويليت الأنجولي يقصي صنداونز من دور الـ32
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

بالتوقيت الشتوي 2026.. مواعيد عمل مترو الأنفاق والقطار الخفيف

مترو الأنفاق والقطار الخفيف
مترو الأنفاق والقطار الخفيف
خالد يوسف

تزامناً مع اقتراب انتهاء التوقيت الصيفي وعودة عقارب الساعة للوراء في مصر (تطبيق التوقيت الشتوي)؛ يترقب ملايين الركاب تطبيق مواعيد مترو الأنفاق في شتاء 2026، حيث تستعد الهيئة القومية للأنفاق لإعلان الجداول الزمنية الجديدة التي تضمن استمرار انتظام حركة القطارات عبر الخطوط الثلاثة بكفاءة عالية؛ لتلبية احتياجات الموظفين والطلاب، وتجنب أي تكدس، لضمان تنظيم الرحلات اليومية بكل سهولة ودون تأخير. 

​مواعيد عمل مترو الأنفاق بالتوقيت الشتوي

كشفت الهيئة القومية للأنفاق، عن مواعيد عمل المترو على الخطوط الثلاثة الجديدة بعد أن يتم تطبيق التوقيت الشتوي، المقرر ابتداءً من الخميس المقبل (الأخير من شهر أكتوبر) والذي يوافق يوم 29 الجاري، وذلك في إطار موافاة المواطنين بكل التفاصيل.

مواعيد عمل المترو على الخطوط الثلاثة بالتوقيت الشتوي

- يقوم أول قطار من المحطات الانتهائية للخطين الأول والثاني «حلوان - المرج الجديدة» ، «شبرا- المنيب» في تمام الساعة 5:15 صباحًا.

- يقوم أول قطار من عدلي منصور في اتجاه جامعة القاهرة أو العكس في تمام الساعة 5:15 صباحًا.

- يقوم أول قطار من عدلي منصور في اتجاه محور روض الفرج في تمام الساعة 5:20 صباحًا.

- يقوم أول قطار من محور روض الفرج إلى عدلي منصور في تمام الساعة 5:15 صباحًا.

مواعيد آخر قطار مترو في التوقيت الشتوي

- يقوم آخر قطار من المرج الجديدة وحلوان في تمام الساعة 11:40 مساءً.

- يقوم آخر قطار من شبرا في تمام الساعة 11:55 مساءً.

- يقوم آخر قطار من المنيب في تمام الساعة 12:05 صباحًا.

- يقوم آخر قطار من عدلي منصور في اتجاه جامعة القاهرة في تمام الساعة 11:33 مساءً.

- يقوم آخر قطار من عدلى منصور في اتجاه محور روض الفرج في تمام الساعة 11:29 مساءً.

- يقوم آخر قطار من محور روض الفرج فى اتجاه عدلى منصور في تمام الساعة 11:55 مساءً.

- يقوم آخر قطار من جامعة القاهرة فى اتجاه عدلى منصور في تمام الساعة 11:52 مساءً.

- يتقابل آخر قطارات بالخطين الأول والثاني بمحطة السادات في تمام الساعة 12:25 صباحًا.

- ينتهي الربط بين الخطين الأول والثالث بمحطة ناصر والخطين الثاني والثالث بالعتبة في تمام الساعة 12:00 صباحًا.

- ينتهي الربط بين الخطين الثاني والثالث بمحطة جامعة القاهرة في تمام الساعة 11:45 مساءً.

مواعيد عمل القطار الكهربائي الخفيف LRT في الشتاء

تشمل مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف ما يلي:

مواعيد أول القطارات

- من محطة عدلي منصور إلى محطة الفنون والثقافة: الساعة 6 صباحًا.

- من محطة بدر إلى محطة عدلي منصور: الساعة 6:01 صباحًا.

مواعيد آخر القطارات

من عدلي منصور إلى الفنون والثقافة: الساعة 10:15 مساءً.

من عدلي منصور إلى بدر: الساعة 10:45 مساءً.

من بدر إلى عدلي منصور: الساعة 10:36 مساءً.

التوقيت الشتوي 2026 مواعيد عمل مترو الأنفاق القطار الخفيف الاتوبيس الترددي انتهاء التوقيت الصيفي مواعيد مترو الأنفاق الشتوية 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة

الساعة 12 هترجع 11 مساء.. تأخير الساعة وبدء التوقيت الشتوي يوم الجمعة رسميًا

سعر الذهب

نزل 300 جنيه في يوم.. تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

موعد أقرب إجازة رسمية في مصر بعد انتهاء عطلات 2026

موعد أقرب إجازة رسمية في مصر

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

بالأسماء ..حركة محليات جديدة في المحافظات و تعيين اللواء عبدالله الديب سكرتيراً عاماً لمحافظة كفر الشيخ

مصطفي شوبير

ليلة العمر.. لقطات من حفل زفاف مصطفى شوبير حارس الأهلي

إعادة الاختبار الرياضي للمستبعدين

مسابقة 30 ألف معلم الدفعة الخامسة.. موعد وشروط إعادة الاختبار الرياضي للمستبعدين والفئات المستحقة

سعر الدولار اليوم

كم سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم؟.. ارتفاع الورقة الخضراء بالبنوك

الزمالك

موعد مباراة الزمالك والجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

مينا عطا: عمرو دياب ظاهرة فنية تستحق الدراسة وحبيت ألبومه بالكامل

جانب من اللقاء

الأوضاع كارثية في تعز.. عبد الملك اليوسفي يكشف تطورات الداخل اليمني

وزارة الخارجية

مصر وتركيا والسعودية وباكستان.. تحرك رباعي من إسطنبول لدعم أمن المملكة ورفض الاعتداءات

بالصور

تول شفاف.. هدى الأتربي تتألق بفستان أسود جرئ في ختام مهرجان الجونة السينمائي

هدى الأتربي
هدى الأتربي
هدى الأتربي

بإطلالة سوداء ساحرة.. إنجي المقدم تخطف الأنظار في ختام مهرجان الجونة

إنجي المقدم
إنجي المقدم
إنجي المقدم

هنا شيحة تخطف الأنظار بإطلالة ملكية في ختام مهرجان الجونة | شاهد

هنا شيحة
هنا شيحة
هنا شيحة

بالصور.. أمينة خليل تتألق بالأصفر في ختام مهرجان الجونة

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

فيديو

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية

وزير الدفاع: المنطقة تشهد متغيرات متسارعة.. وحماية حدود الدولة مهمة مقدسة لمقاتلي القوات المسلحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

المزيد