بالتوقيت الشتوي 2026.. مواعيد عمل مترو الأنفاق والقطار الخفيف

تزامناً مع اقتراب انتهاء التوقيت الصيفي وعودة عقارب الساعة للوراء في مصر (تطبيق التوقيت الشتوي)؛ يترقب ملايين الركاب تطبيق مواعيد مترو الأنفاق في شتاء 2026، حيث تستعد الهيئة القومية للأنفاق لإعلان الجداول الزمنية الجديدة التي تضمن استمرار انتظام حركة القطارات عبر الخطوط الثلاثة بكفاءة عالية؛ لتلبية احتياجات الموظفين والطلاب، وتجنب أي تكدس، لضمان تنظيم الرحلات اليومية بكل سهولة ودون تأخير.

​مواعيد عمل مترو الأنفاق بالتوقيت الشتوي

كشفت الهيئة القومية للأنفاق، عن مواعيد عمل المترو على الخطوط الثلاثة الجديدة بعد أن يتم تطبيق التوقيت الشتوي، المقرر ابتداءً من الخميس المقبل (الأخير من شهر أكتوبر) والذي يوافق يوم 29 الجاري، وذلك في إطار موافاة المواطنين بكل التفاصيل.

مواعيد عمل المترو على الخطوط الثلاثة بالتوقيت الشتوي

- يقوم أول قطار من المحطات الانتهائية للخطين الأول والثاني «حلوان - المرج الجديدة» ، «شبرا- المنيب» في تمام الساعة 5:15 صباحًا.

- يقوم أول قطار من عدلي منصور في اتجاه جامعة القاهرة أو العكس في تمام الساعة 5:15 صباحًا.

- يقوم أول قطار من عدلي منصور في اتجاه محور روض الفرج في تمام الساعة 5:20 صباحًا.

- يقوم أول قطار من محور روض الفرج إلى عدلي منصور في تمام الساعة 5:15 صباحًا.

مواعيد آخر قطار مترو في التوقيت الشتوي

- يقوم آخر قطار من المرج الجديدة وحلوان في تمام الساعة 11:40 مساءً.

- يقوم آخر قطار من شبرا في تمام الساعة 11:55 مساءً.

- يقوم آخر قطار من المنيب في تمام الساعة 12:05 صباحًا.

- يقوم آخر قطار من عدلي منصور في اتجاه جامعة القاهرة في تمام الساعة 11:33 مساءً.

- يقوم آخر قطار من عدلى منصور في اتجاه محور روض الفرج في تمام الساعة 11:29 مساءً.

- يقوم آخر قطار من محور روض الفرج فى اتجاه عدلى منصور في تمام الساعة 11:55 مساءً.

- يقوم آخر قطار من جامعة القاهرة فى اتجاه عدلى منصور في تمام الساعة 11:52 مساءً.

- يتقابل آخر قطارات بالخطين الأول والثاني بمحطة السادات في تمام الساعة 12:25 صباحًا.

- ينتهي الربط بين الخطين الأول والثالث بمحطة ناصر والخطين الثاني والثالث بالعتبة في تمام الساعة 12:00 صباحًا.

- ينتهي الربط بين الخطين الثاني والثالث بمحطة جامعة القاهرة في تمام الساعة 11:45 مساءً.

مواعيد عمل القطار الكهربائي الخفيف LRT في الشتاء

تشمل مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف ما يلي:

مواعيد أول القطارات

- من محطة عدلي منصور إلى محطة الفنون والثقافة: الساعة 6 صباحًا.

- من محطة بدر إلى محطة عدلي منصور: الساعة 6:01 صباحًا.

مواعيد آخر القطارات

من عدلي منصور إلى الفنون والثقافة: الساعة 10:15 مساءً.

من عدلي منصور إلى بدر: الساعة 10:45 مساءً.

من بدر إلى عدلي منصور: الساعة 10:36 مساءً.