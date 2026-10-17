التوقيت الشتوي 2026 في مصر .. مواعيد المترو وقطار LRT

من المقرر تطبيق التوقيت الشتوي في مصر اعتبارًا من الجمعة 30 أكتوبر 2026، مع تأخير الساعة 60 دقيقة، وفقًا للقانون المنظم للعمل بالتوقيت الصيفي، وهو ما يجعل معرفة مواعيد وسائل النقل الجماعي أمرًا مهمًا للمواطنين الذين يعتمدون على المترو والقطار الكهربائي الخفيف في تنقلاتهم اليومية.

ويتابع المواطنون مواعيد أول وآخر القطارات قبل تغيير الساعة، خصوصًا مع ارتباط رحلاتهم اليومية بمواعيد العمل والدراسة والسفر، إذ يساعد الاطلاع على جداول التشغيل في التخطيط للتحركات وتجنب التأخير أو تفويت الرحلات.

وتشمل المواعيد الواردة في النص الأصلي قطارات مترو الأنفاق بالخطوط المختلفة، والقطار الكهربائي الخفيف (LRT)، إلى جانب معلومات عن تشغيل الأتوبيس الترددي (BRT) ضمن التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى.

واقرأ أيضًا:

ما مواعيد أول وآخر قطارات مترو الأنفاق قبل التوقيت الشتوي 2026؟

تتضمن مواعيد تشغيل مترو الأنفاق الواردة في النص مواعيد محددة لانطلاق أول القطارات وآخرها على الخطوط المختلفة، بما يساعد الركاب على تنظيم رحلاتهم اليومية قبل تطبيق التوقيت الشتوي، وتأتي التفاصيل على النحو الآتي.

مواعيد أول قطارات المترو

الخطان الأول والثاني: ينطلق أول قطار في الساعة 5:15 صباحًا.

الخط الثالث من محطة عدلي منصور: ينطلق أول قطار في الساعة 5:15 صباحًا.

من محطة عدلي منصور إلى محور روض الفرج: ينطلق أول قطار في الساعة 5:20 صباحًا.

وتساعد معرفة مواعيد الانطلاق المبكرة الركاب على تحديد الوقت المناسب لمغادرة منازلهم، خصوصًا الموظفين والطلاب الذين يعتمدون على مترو الأنفاق للوصول إلى وجهاتهم في المواعيد المحددة.

متى ينطلق آخر قطار مترو في المساء؟

تختلف مواعيد آخر قطارات المترو بحسب الاتجاه، وفقًا للتفاصيل الواردة في النص الأصلي، إذ تأتي المواعيد كالآتي.

في اتجاه المرج الجديدة وحلوان: الساعة 11:40 مساءً.

في اتجاه شبرا: الساعة 11:55 مساءً.

في اتجاه المنيب: الساعة 12:05 صباحًا.

وينبغي للركاب مراعاة اختلاف مواعيد آخر القطارات بين الاتجاهات، وعدم الاعتماد على موعد واحد لجميع الخطوط، مع التحقق من المواعيد المعمول بها قبل التحرك، خاصة عند التخطيط للعودة في وقت متأخر من الليل.

ما مواعيد القطار الكهربائي الخفيف LRT قبل التوقيت الشتوي؟

تشمل مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف (LRT) رحلات تنطلق من محطتي عدلي منصور وبدر، إلى جانب الرحلات المتجهة إلى محطة الفنون والثقافة، وتساعد هذه المواعيد الركاب على تنظيم تنقلاتهم بين المحطات وفقًا لوجهاتهم اليومية.

مواعيد أول قطارات LRT

من محطة عدلي منصور إلى محطة الفنون والثقافة: الساعة 6 صباحًا.

من محطة بدر إلى محطة عدلي منصور: الساعة 6:01 صباحًا.

وتتيح هذه المواعيد للركاب معرفة توقيت بداية الرحلات على المسارات المحددة، بما يساعدهم على التخطيط للتنقلات الصباحية، سواء لأغراض العمل أو الدراسة أو غيرها من الالتزامات اليومية.

مواعيد آخر قطارات LRT

تختلف مواعيد آخر رحلات القطار الكهربائي الخفيف بحسب محطة الانطلاق والوجهة، وتأتي المواعيد الواردة في النص الأصلي على النحو الآتي.

من عدلي منصور إلى الفنون والثقافة: الساعة 10:15 مساءً.

من عدلي منصور إلى بدر: الساعة 10:45 مساءً.

من بدر إلى عدلي منصور: الساعة 10:36 مساءً.

ويُفضل أن يراجع الركاب مواعيد الرحلات المرتبطة بمحطاتهم قبل التوجه إلى القطار الكهربائي الخفيف، لا سيما عند استخدامه في رحلات العودة المسائية، لتجنب الوصول بعد موعد آخر قطار.

ما آخر تفاصيل تشغيل الأتوبيس الترددي BRT بين الإسكندرية الزراعي وصن كابيتال؟

فيما يتعلق بالأتوبيس الترددي السريع (BRT)، أُعلن عن تشغيل الأتوبيسات مباشرة من محطة الإسكندرية الزراعي في اتجاه محطة صن كابيتال والعكس، اعتبارًا من صباح الخميس 8 أكتوبر 2026، مع تحديد زمن التقاطر بين الأتوبيسات بنحو 10 دقائق، وإلغاء الانتظار بمحطة الجولف، في إطار التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى وفقًا للنص المقدم.

ويستهدف هذا الإجراء تيسير حركة الركاب وتحسين خدمات النقل الجماعي، من خلال توفير حركة مباشرة بين المحطتين وتقليل وقت الانتظار، بما يدعم تنظيم الرحلات اليومية للمواطنين الذين يعتمدون على الأتوبيس الترددي في تنقلاتهم.

لكن تجدر الإشارة إلى أن تاريخ بدء هذا الإجراء هو 8 أكتوبر 2026، ولذلك لا يُعد الإعلان نفسه خبرًا جديدًا صدر اليوم أو أمس، كما أن المعلومات المتاحة هنا لا تؤكد ما إذا طرأت تعديلات لاحقة على تشغيل الخدمة.

كيف يستعد الركاب لتغيير الساعة في مصر يوم 30 أكتوبر 2026؟

يستطيع المواطنون الاستعداد لتطبيق التوقيت الشتوي من خلال مراجعة مواعيد أول وآخر قطارات المترو والقطار الكهربائي الخفيف، وتحديد موعد الانطلاق المناسب وفقًا للمحطة والاتجاه، مع ترك وقت كافٍ للوصول إلى المحطة قبل موعد الرحلة.

ومن المهم التمييز بين موعد تطبيق التوقيت الشتوي وبين جداول تشغيل وسائل النقل، إذ إن معرفة موعد تغيير الساعة وحدها لا تكفي لضمان الوصول في الوقت المناسب، ما لم يراجع الراكب مواعيد الخدمة الخاصة بالخط أو المحطة التي يستخدمها.

كما يُنصح بالتحقق من الإعلانات الرسمية للجهات المسؤولة عن تشغيل المترو والقطار الكهربائي الخفيف والأتوبيس الترددي قبل الاعتماد النهائي على المواعيد المذكورة، خاصة أن جداول التشغيل قد تخضع للتعديل، ولا تتوافر في النص المقدم تفاصيل مؤكدة عن صدور تحديث جديد للمواعيد اليوم أو أمس.

وبذلك، تظل مواعيد أول وآخر قطارات المترو والقطار الكهربائي الخفيف من أبرز المعلومات التي يحتاجها الركاب قبل تطبيق التوقيت الشتوي 2026، مع ضرورة مراجعة أي تحديث رسمي لاحق لتجنب الالتباس بشأن مواعيد الرحلات.