قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلامي: خصم المستحقات مش الحل الكامل لأزمة الأهلي.. وعموتة عليه دور كبير
بالتوقيت الشتوي 2026.. مواعيد عمل مترو الأنفاق والقطار الخفيف
جواسيس إسرائيل في قلب سوريا.. مجندات الاستخبارات يقدن العمليات السرية وسط ضغوط ترامب للانسحاب
قد نتحرك مجددًا.. ترامب يلوّح بعملية عسكرية جديدة ضد إيران
أستاذ علوم سياسية: استمرارية منتدى مصر 2026 سنويًا في أكتوبر ضرورة لمتابعة تنفيذ توصياته
جهاز تنمية المشروعات: 45% من تمويلاتنا تستفيد منها السيدات
جهاز تنمية المشروعات: 64 مليار جنيه لتمويل مليوني مشروع توفر 3.6 مليون فرصة عمل
الاتفاق أو إجراءات أخرى.. ترامب: سنتعامل مع كوبا فور الانتهاء من ملف إيران
مفاجأة مدوية في دوري أبطال أفريقيا.. ويليت الأنجولي يقصي صنداونز من دور الـ32
ختام مهرجان الجونة| فوزي بنسعيدي عقب تكريمه: له طعم خاص لأنه من بلد عزيز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تامر حسني ينعى ضحايا حادث كنيسة الكرك ويوجه رسالة للشعب الأردني

تامر حسني
تامر حسني
باسنتي ناجي

نشر الفنان تامر حسني رسالة تعزية للشعب الأردني  عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أعرب خلالها عن خالص مواساته لأسر الضحايا والمصابين.

تامر حسني 

وكتب تامر حسني: «خالص التعازي للشعب الأردني الشقيق، ربنا يرحم الضحايا ويصبر أهاليهم ويشفي كل المصابين ويحفظ الأردن وشعبها وجميع بلادنا العربية 🤲🏻».

وتفاعل الفنان مع الحادث، داعيًا الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمنح ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظ الأردن وسائر الدول العربية من كل سوء.

شهدت محافظة الكرك جنوبي الأردن، يوم الجمعة 23 أكتوبر 2026، حادث إطلاق نار استهدف مشيعين خلال جنازة أُقيمت عند كنيسة حمود، ما أسفر عن سقوط 7 قتلى وإصابة العشرات، وفقًا لآخر التقارير المنشورة.

 وتواصل الأجهزة الأمنية الأردنية التحقيقات وملاحقة المتورطين في الحادث، فيما توعّد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بمواجهة المسؤولين عنه بأشد العقوبات، مؤكدًا أن الحادث لن ينال من وحدة الأردنيين.

 وأعلنت السلطات الأردنية الحداد العام لمدة 3 أيام، وسط موجة من الإدانات والتعازي العربية، من بينها الموقف المصري الذي أكد تضامنه الكامل مع الأردن وشعبه في هذا المصاب الأليم. 

تامر حسني نجوم الفن الفنان تامر حسني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة

الساعة 12 هترجع 11 مساء.. تأخير الساعة وبدء التوقيت الشتوي يوم الجمعة رسميًا

سعر الذهب

نزل 300 جنيه في يوم.. تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

موعد أقرب إجازة رسمية في مصر بعد انتهاء عطلات 2026

موعد أقرب إجازة رسمية في مصر

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

بالأسماء ..حركة محليات جديدة في المحافظات و تعيين اللواء عبدالله الديب سكرتيراً عاماً لمحافظة كفر الشيخ

أسعار البنزين والسولار والغاز

أسعار البنزين والسولار والغاز اليوم في مصر

مصطفي شوبير

ليلة العمر.. لقطات من حفل زفاف مصطفى شوبير حارس الأهلي

سعر الدولار اليوم

كم سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم؟.. ارتفاع الورقة الخضراء بالبنوك

الزمالك

موعد مباراة الزمالك والجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

«اطمني.. إحنا جنبك»

اطمني.. إحنا جنبك..حملة للكشف المبكر عن سرطان الثدي في مستشفى الشيخ زايد التخصصي

البابا تواضروس

البابا تواضروس الثاني يعزي العاهل الأردني في ضحايا استهداف كنيسة بلدة حمود بالكرك

السفير علاء يوسف

السفير علاء يوسف في حفل تخرج ألسن عين شمس: اللغات نافذة مصر إلى العالم

بالصور

تول شفاف.. هدى الأتربي تتألق بفستان أسود جرئ في ختام مهرجان الجونة السينمائي

هدى الأتربي
هدى الأتربي
هدى الأتربي

بإطلالة سوداء ساحرة.. إنجي المقدم تخطف الأنظار في ختام مهرجان الجونة

إنجي المقدم
إنجي المقدم
إنجي المقدم

هنا شيحة تخطف الأنظار بإطلالة ملكية في ختام مهرجان الجونة | شاهد

هنا شيحة
هنا شيحة
هنا شيحة

بالصور.. أمينة خليل تتألق بالأصفر في ختام مهرجان الجونة

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

فيديو

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية

وزير الدفاع: المنطقة تشهد متغيرات متسارعة.. وحماية حدود الدولة مهمة مقدسة لمقاتلي القوات المسلحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

المزيد