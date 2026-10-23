تامر حسني ينعى ضحايا حادث كنيسة الكرك ويوجه رسالة للشعب الأردني

نشر الفنان تامر حسني رسالة تعزية للشعب الأردني عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أعرب خلالها عن خالص مواساته لأسر الضحايا والمصابين.

تامر حسني

وكتب تامر حسني: «خالص التعازي للشعب الأردني الشقيق، ربنا يرحم الضحايا ويصبر أهاليهم ويشفي كل المصابين ويحفظ الأردن وشعبها وجميع بلادنا العربية 🤲🏻».

وتفاعل الفنان مع الحادث، داعيًا الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمنح ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظ الأردن وسائر الدول العربية من كل سوء.

شهدت محافظة الكرك جنوبي الأردن، يوم الجمعة 23 أكتوبر 2026، حادث إطلاق نار استهدف مشيعين خلال جنازة أُقيمت عند كنيسة حمود، ما أسفر عن سقوط 7 قتلى وإصابة العشرات، وفقًا لآخر التقارير المنشورة.

وتواصل الأجهزة الأمنية الأردنية التحقيقات وملاحقة المتورطين في الحادث، فيما توعّد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بمواجهة المسؤولين عنه بأشد العقوبات، مؤكدًا أن الحادث لن ينال من وحدة الأردنيين.

وأعلنت السلطات الأردنية الحداد العام لمدة 3 أيام، وسط موجة من الإدانات والتعازي العربية، من بينها الموقف المصري الذي أكد تضامنه الكامل مع الأردن وشعبه في هذا المصاب الأليم.