فرج عامر: لا نحكم على لاعب من مباراة واحدة.. والتفوق الحقيقي يُقاس بموسم كامل

أكد فرج عامر، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الحكم على مستوى أي لاعب يجب ألا يعتمد على مباراة واحدة، بل على ما يقدمه طوال الموسم، مشيرًا إلى أن بعض اللاعبين قد يتألقون في مباراة بعينها، لكن ذلك لا يكفي لتحديد قدراتهم الحقيقية أو تقييم نجاحهم.

فرج عامر

وأعرب فرج عامر عن احترامه للاعبي القناة الذين تألقوا أمام الأهلي، وقال “إنهم لاعبون رجالة ومكافحون”، متوقعًا لهم مستقبلًا أفضل خلال الفترة المقبلة.

وأشاد فرج عامر بالمدير الفني للقناة عبد الناصر محمد، مؤكدًا أنه مدرب مجتهد وممتاز، ونجح في تقديم مباراة جيدة أمام الأهلي، متمنيًا له مزيدًا من النجاح في مسيرته التدريبية.