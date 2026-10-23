قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جهاز تنمية المشروعات: 45% من تمويلاتنا تستفيد منها السيدات
جهاز تنمية المشروعات: 64 مليار جنيه لتمويل مليوني مشروع توفر 3.6 مليون فرصة عمل
الاتفاق أو إجراءات أخرى.. ترامب: سنتعامل مع كوبا فور الانتهاء من ملف إيران
مفاجأة مدوية في دوري أبطال أفريقيا.. ويليت الأنجولي يقصي صنداونز من دور الـ32
ختام مهرجان الجونة| فوزي بنسعيدي عقب تكريمه: له طعم خاص لأنه من بلد عزيز
موعد غرة شهر جمادى الآخرة.. 48 يوماً لاستقبال شهر رجب
أسامة الدليل: قيادة الوطن لها قواعد.. وتصريحات الرئيس السيسي أربكت حسابات البعض
البابا تواضروس يعزي ملك الأردن في ضحايا الاعتداء الإرهابي على كنيسة بالكرك
في لفتة إنسانية.. ملك الأردن يزور مصابي هجوم الكرك الإرهـ ابي| بالصور
ترامب يلوّح بعملية عسكرية جديدة: ربما نطلق «الغضب الملحمي 2» قريبًا
النيابة العامة: مؤتمر دولي يعتمد بالإجماع قرارا مصريا لحماية الممتلكات الثقافية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد غرة شهر جمادى الآخرة.. 48 يوماً لاستقبال شهر رجب

استطلاع هلال شهر رجب
استطلاع هلال شهر رجب
إسلام خالد

أوضحت الحسابات الفلكية التي أعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية عن تفاصيل ولادة هلال شهر جمادى الآخرة لعام 1448 هـ، وموعد بداية شهر رجب المبارك.  

 موعد هلال جمادى الآخرة

​وأشارت الحسابات بأن هلال شهر جمادى الآخرة يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة التاسعة وثلاث دقائق صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الإثنين 29 من جمادى الأولى 1448 هـ، الموافق 9 نوفمبر 2026 م (يوم الرؤية).  

​ويغرب القمر قبل غروب شمس ذلك اليوم في مكة المكرمة وفي محافظات جمهورية مصر العربية وبعض العواصم العربية والإسلامية بمدد متباينة، وبناءً عليه يكون يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 م هو المتمم لشهر جمادى الأولى 1448 هـ.  

غرة شهر جمادى الآخرة فلكياً

​تكون غرة شهر جمادى الآخرة لعام 1448 هـ فلكيًا يوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026 م، على أن يبلغ طول الشهر 29 يوماً.  

العد التنازلي لشهر رجب المبارك

​يترقب أن يولد هلال شهر رجب يوم الأربعاء 29 من جمادى الآخرة 1448 هـ، الموافق 9 ديسمبر 2026 م، وتكون غرة شهر رجب فلكياً يوم الخميس 10 ديسمبر 2026 م، بطول 30 يوماً للشهر.  

وبهذا يكون قد فصلنا عن ​بداية شهر جمادى الآخرة نحو 19 يوماً (تبدأ في 11 نوفمبر 2026 م).  

​بداية شهر رجب المبارك: حوالي 48 يوماً (تبدأ في 10 ديسمبر 2026 م).  

شهر رجب ​بداية شهر رجب جمادى الآخرة شهر جمادى الآخرة بداية شهر جمادى الآخرة غرة شهر جمادى الآخرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة

الساعة 12 هترجع 11 مساء.. تأخير الساعة وبدء التوقيت الشتوي يوم الجمعة رسميًا

سعر الذهب

نزل 300 جنيه في يوم.. تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

موعد أقرب إجازة رسمية في مصر بعد انتهاء عطلات 2026

موعد أقرب إجازة رسمية في مصر

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

بالأسماء ..حركة محليات جديدة في المحافظات و تعيين اللواء عبدالله الديب سكرتيراً عاماً لمحافظة كفر الشيخ

أسعار البنزين والسولار والغاز

أسعار البنزين والسولار والغاز اليوم في مصر

مصطفي شوبير

ليلة العمر.. لقطات من حفل زفاف مصطفى شوبير حارس الأهلي

سعر الدولار اليوم

كم سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم؟.. ارتفاع الورقة الخضراء بالبنوك

الزمالك

موعد مباراة الزمالك والجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

الواقعة

ضبط سائق تروسيكل حمل طلاب مدارس في الصندوق الخلفي بالفيوم

المتهمة

بحوزتها هاتفان.. ضبط صانعة محتوى بـ 6 أكتوبر نشرت فيديوهات خادشة على مواقع التواصل

محكمة

غدا.. محاكمة 27 متهما في خلية أكتوبر الإرهابية

بالصور

تول شفاف.. هدى الأتربي تتألق بفستان أسود جرئ في ختام مهرجان الجونة السينمائي

هدى الأتربي
هدى الأتربي
هدى الأتربي

بإطلالة سوداء ساحرة.. إنجي المقدم تخطف الأنظار في ختام مهرجان الجونة

إنجي المقدم
إنجي المقدم
إنجي المقدم

هنا شيحة تخطف الأنظار بإطلالة ملكية في ختام مهرجان الجونة | شاهد

هنا شيحة
هنا شيحة
هنا شيحة

بالصور.. أمينة خليل تتألق بالأصفر في ختام مهرجان الجونة

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

فيديو

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية

وزير الدفاع: المنطقة تشهد متغيرات متسارعة.. وحماية حدود الدولة مهمة مقدسة لمقاتلي القوات المسلحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

المزيد