موعد غرة شهر جمادى الآخرة.. 48 يوماً لاستقبال شهر رجب

أوضحت الحسابات الفلكية التي أعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية عن تفاصيل ولادة هلال شهر جمادى الآخرة لعام 1448 هـ، وموعد بداية شهر رجب المبارك.

موعد هلال جمادى الآخرة

​وأشارت الحسابات بأن هلال شهر جمادى الآخرة يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة التاسعة وثلاث دقائق صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الإثنين 29 من جمادى الأولى 1448 هـ، الموافق 9 نوفمبر 2026 م (يوم الرؤية).

​ويغرب القمر قبل غروب شمس ذلك اليوم في مكة المكرمة وفي محافظات جمهورية مصر العربية وبعض العواصم العربية والإسلامية بمدد متباينة، وبناءً عليه يكون يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 م هو المتمم لشهر جمادى الأولى 1448 هـ.

​ غرة شهر جمادى الآخرة فلكياً

​تكون غرة شهر جمادى الآخرة لعام 1448 هـ فلكيًا يوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026 م، على أن يبلغ طول الشهر 29 يوماً.

​ العد التنازلي لشهر رجب المبارك

​يترقب أن يولد هلال شهر رجب يوم الأربعاء 29 من جمادى الآخرة 1448 هـ، الموافق 9 ديسمبر 2026 م، وتكون غرة شهر رجب فلكياً يوم الخميس 10 ديسمبر 2026 م، بطول 30 يوماً للشهر.

وبهذا يكون قد فصلنا عن ​بداية شهر جمادى الآخرة نحو 19 يوماً (تبدأ في 11 نوفمبر 2026 م).

​بداية شهر رجب المبارك: حوالي 48 يوماً (تبدأ في 10 ديسمبر 2026 م).