شيرين رضا: اللي مش عاجبه فستاني ما يتفرجش.. دي قلة أدب مش نقد

أكدت الفنانة شيرين رضا أن انتقاد إطلالات الفنانين أمر مقبول، لكن توجيه الإهانات والتعليقات المسيئة لا يمكن اعتباره نقدًا، مشددة على ضرورة التفرقة بين إبداء الرأي والتجاوز الشخصي.

انتقدوا إطلالاتي دون إساءة

وقالت شيرين رضا، خلال لقاء على قناة النهار على هامش الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي، ردًا على سؤال بشأن الانتقادات التي تتعرض لها: «النقد كنقد أوكي، ماشي، مش مشكلة، إنما قلة الأدب دي مش نقد».

وأضافت أن الإساءة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تكشف عن طبيعة الشخص الذي يكتب هذه التعليقات، موضحة أن بعض الأشخاص يختبئون خلف لوحات المفاتيح لتوجيه الإهانات، بدلًا من التعبير عن آرائهم بطريقة محترمة.

وأوضحت أنها لا تمانع انتقاد ملابسها أو إطلالاتها، قائلة: «مش عاجبك فستاني قول مش عاجبني فستانك»، لكنها رفضت أن يتحول الانتقاد إلى تعليقات تتضمن إهانات شخصية أو سخرية منها.

وتابعت: «أنا بخرج على حسابي، بلبس على حسابي، حد بيشتري لي منكم حاجة؟ أنتوا مالكم؟ مش عاجبكم ما تتفرجوش».

وشددت على أنها تتقبل النقد ما دام في إطاره الطبيعي، لكنها ترفض ما وصفته بالنقد الفاشل والمسيء، مؤكدة أنها لم تتابع بنفسها التعليقات التي أُثيرت بشأنها منذ افتتاح المهرجان.

وقالت إنها لم تقرأ ما كُتب عنها، رغم علمها بوجود حالة من الجدل، مضيفة أنها لا تحب «النقد الفاشل والسافل جدًا».