أفضل صفقة 2027.. ريال مدريد يرصد 60 مليون يورو للتعاقد مع نجم ليفربول

دخل الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، لاعب وسط ليفربول الإنجليزي، دائرة اهتمامات ريال مدريد، بعدما كشفت تقارير صحفية إسبانية عن رغبة النادي الملكي في التعاقد معه خلال عام 2027، مقابل عرض محتمل تبلغ قيمته 60 مليون يورو.

وذكر موقع «Fichajes» الإسباني أن إدارة ريال مدريد تضع لاعب ليفربول ضمن أولوياتها لتدعيم خط الوسط، في ظل سعي النادي إلى إضافة عناصر تجمع بين القدرة على بناء اللعب والواجبات الدفاعية والتحكم في إيقاع المباريات.

ماك أليستر هدف ريال مدريد

يقدم ماك أليستر أدوارًا متعددة في وسط الملعب، إذ يستطيع المشاركة في بناء الهجمات والضغط على المنافسين، إلى جانب قدرته على التحرك بين الخطوط وصناعة الفرص.

وترى التقارير أن هذه الخصائص قد تجعله خيارًا مناسبًا لاحتياجات ريال مدريد الفنية، خاصة مع التخطيط لتدعيم الفريق على المدى الطويل.

60 مليون يورو تحسم الصفقة؟

بحسب التقرير، يدرس ريال مدريد تجهيز عرض بقيمة 60 مليون يورو لإقناع ليفربول بالتخلي عن اللاعب، الذي يمتد عقده المعلن حتى عام 2028.

لكن الصفقة لا تزال في إطار التكهنات الصحفية، إذ لم يصدر إعلان رسمي عن تقديم عرض من ريال مدريد أو التوصل إلى اتفاق بين الناديين.

وتبقى موافقة ليفربول على رحيل لاعب بحجم ماك أليستر أحد أبرز العوامل التي ستحدد إمكانية إتمام الصفقة خلال سوق الانتقالات المقبلة.