قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«لديه وعد من الخطيب».. هل يرحل إمام عاشور عن الأهلي؟
الاحتلال الإسرائيلي يغلق الحرم الإبراهيمي ويطرد موظفيه
مصرع شابين واصابة 3 آخرين في سباق موتوسيكلات بطريق زفتي - حنون
النمسا تطرد 4 دبلوماسيين روس للاشتباه بصلتهم بأعمال تجسس
منتدى مصر يخصص يومه الخامس لطرح شواغل الرأي العام ومناقشة قضايا المواطنين
الأقصر.. 85 رحلة بالون طائر تقل 2100 سائح في مشهد سياحي يبشر بالخير
شهيدان برصاص الاحتلال عند حاجز فرش الهوا شمالي الخليل بالضفة الغربية
أفضل صفقة 2027.. ريال مدريد يرصد 60 مليون يورو للتعاقد مع نجم ليفربول
أكرم القصاص: مصر تتحرك لدعم غزة وتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ
مصر ركيزة أساسية لأمن الطاقة.. أهم توصيات مؤتمر ومعرض البحر المتوسط للبترول
شريف فتحي: تحقيق الأمن والأمان رفع أعداد السائحين إلى 19.4 مليون
طفرة في السياحة الإيطالية .. مصر تراهن على تطوير المطارات لزيادة الوافدين إلى البحر الأحمر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إجازة 3 أيام فقط.. زفاف مصطفى شوبير تحت حسابات الأهلي

مصطفى شوبير
مصطفى شوبير
حمزة شعيب

يحتفل مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، بزفافه اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2026، بعدما حصل على موافقة إدارة الكرة بالقلعة الحمراء، في ظل حرص الجهاز الفني على تحقيق التوازن بين ارتباطاته الشخصية واستعدادات الفريق للاستحقاقات المقبلة.

ووفقًا لما علمه صدى البلد، حصل شوبير على إجازة لمدة 3 أيام للاحتفال بزفافه، على أن يعود سريعًا إلى التدريبات، في ظل ارتباط الأهلي بمواجهات مهمة خلال الفترة المقبلة، ورغبة الجهاز الفني في الحفاظ على جاهزية جميع اللاعبين.

زفاف مصطفى شوبير يبعده عن مواجهة كيتارا


وجاء تحديد موعد زفاف حارس الأهلي بالتزامن مع استعدادات الفريق لمواجهة كيتارا الأوغندي، في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، والمقرر إقامتها الأحد 25 أكتوبر على استاد القاهرة الدولي.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن مصطفى شوبير لن يشارك في مواجهة الإياب، بعدما قرر الجهاز الفني إراحته، على أن يستمر محمد الشناوي في حراسة مرمى الفريق خلال اللقاء.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على كيتارا بنتيجة 2-1 في مباراة الذهاب التي أقيمت بأوغندا، ليمنح نفسه أفضلية قبل مواجهة الحسم في القاهرة.

الأهلي يراعي ارتباطات شوبير الشخصية


حرصت إدارة الأهلي على التنسيق مع مصطفى شوبير بشأن موعد حفل الزفاف، مع مراعاة ارتباطات الفريق وجدول مبارياته، بما يضمن حصول اللاعب على الوقت اللازم للاحتفال بهذه المناسبة، دون التأثير على استعدادات الفريق.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يحتاج فيه الأهلي إلى جاهزية جميع حراس المرمى، مع ضغط المباريات وتعدد المنافسات المحلية والقارية، وهو ما يجعل إدارة الأحمال البدنية وتوزيع المشاركة بين اللاعبين من الملفات المهمة أمام الجهاز الفني.

الشناوي أمام فرصة جديدة


في المقابل، يمثل غياب مصطفى شوبير عن مواجهة كيتارا فرصة جديدة أمام محمد الشناوي لتولي مسؤولية حراسة مرمى الأهلي في لقاء الإياب.

ويسعى الفريق الأحمر إلى استغلال نتيجة الذهاب وعاملي الأرض والجمهور لحسم التأهل إلى الدور التالي، وتجنب أي مفاجآت أمام منافسه الأوغندي.

وبذلك، يضع الأهلي حسابات المرحلة المقبلة في مقدمة أولوياته، مع منح شوبير فرصة الاحتفال بزفافه، والاعتماد على البدائل المتاحة لحماية مرمى الفريق في واحدة من المواجهات المهمة بمشواره الإفريقي.

الأهلي مصطفى شوبير حارس مرمي الأهلي الشناوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

4 ساعات.. فصل الكهرباء عن 8 مناطق في بسوهاج

اصحاب المعاشات

اعرف هاتقبض كام.. زيادة الحد الأدنى للمعاشات والقيمة الجديدة المستحقة

مدبولي

«رفع الأجور ومستهدفات النمو لـ 6.8%».. أبرز رسائل مدبولي عن اقتصاد ما بعد صندوق النقد

صورة أرشيفية

الأرصاد تحذر من أسبوع التقلبات الجوية.. أمطار رعدية ورياح وانخفاض الحرارة إلى 12 درجة

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يوضح حقيقة التصريحات المتداولة والمنسوبة إليه بشأن تخفيف الأحمال الكهربائية

ياسر إبراهيم

وائل جمعة يحسم الجدل حول تجميد ياسر إبراهيم في الأهلي

إنهاء خدمة فرد شرطة

الداخلية تعلن إنهاء خدمة فرد شرطة لخروجه على مقتضيات الواجب الوظيفى

عمرو دياب

أنا قد أبوكي.. رد فعل مفاجئ من عمرو دياب على معجبة خلال حفله بالجونة

ترشيحاتنا

الذهب

الذهب يتجه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ أكثر من 4 أشهر مع ارتفاع أسعار النفط

أسعار النفط

ارتفاع أسعار النفط مع استمرار المخاوف بشأن الإمدادات بسبب الصراعات بالشرق الأوسط

ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس

اللي اشترى كسبان.. الجنيه الذهب يقفز 1400 جنيه خلال شهر أكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

المزيد