إجازة 3 أيام فقط.. زفاف مصطفى شوبير تحت حسابات الأهلي

يحتفل مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، بزفافه اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2026، بعدما حصل على موافقة إدارة الكرة بالقلعة الحمراء، في ظل حرص الجهاز الفني على تحقيق التوازن بين ارتباطاته الشخصية واستعدادات الفريق للاستحقاقات المقبلة.

ووفقًا لما علمه صدى البلد، حصل شوبير على إجازة لمدة 3 أيام للاحتفال بزفافه، على أن يعود سريعًا إلى التدريبات، في ظل ارتباط الأهلي بمواجهات مهمة خلال الفترة المقبلة، ورغبة الجهاز الفني في الحفاظ على جاهزية جميع اللاعبين.

زفاف مصطفى شوبير يبعده عن مواجهة كيتارا



وجاء تحديد موعد زفاف حارس الأهلي بالتزامن مع استعدادات الفريق لمواجهة كيتارا الأوغندي، في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، والمقرر إقامتها الأحد 25 أكتوبر على استاد القاهرة الدولي.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن مصطفى شوبير لن يشارك في مواجهة الإياب، بعدما قرر الجهاز الفني إراحته، على أن يستمر محمد الشناوي في حراسة مرمى الفريق خلال اللقاء.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على كيتارا بنتيجة 2-1 في مباراة الذهاب التي أقيمت بأوغندا، ليمنح نفسه أفضلية قبل مواجهة الحسم في القاهرة.

الأهلي يراعي ارتباطات شوبير الشخصية



حرصت إدارة الأهلي على التنسيق مع مصطفى شوبير بشأن موعد حفل الزفاف، مع مراعاة ارتباطات الفريق وجدول مبارياته، بما يضمن حصول اللاعب على الوقت اللازم للاحتفال بهذه المناسبة، دون التأثير على استعدادات الفريق.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يحتاج فيه الأهلي إلى جاهزية جميع حراس المرمى، مع ضغط المباريات وتعدد المنافسات المحلية والقارية، وهو ما يجعل إدارة الأحمال البدنية وتوزيع المشاركة بين اللاعبين من الملفات المهمة أمام الجهاز الفني.

الشناوي أمام فرصة جديدة



في المقابل، يمثل غياب مصطفى شوبير عن مواجهة كيتارا فرصة جديدة أمام محمد الشناوي لتولي مسؤولية حراسة مرمى الأهلي في لقاء الإياب.

ويسعى الفريق الأحمر إلى استغلال نتيجة الذهاب وعاملي الأرض والجمهور لحسم التأهل إلى الدور التالي، وتجنب أي مفاجآت أمام منافسه الأوغندي.

وبذلك، يضع الأهلي حسابات المرحلة المقبلة في مقدمة أولوياته، مع منح شوبير فرصة الاحتفال بزفافه، والاعتماد على البدائل المتاحة لحماية مرمى الفريق في واحدة من المواجهات المهمة بمشواره الإفريقي.