عموتة يمنح مصطفى شوبير راحة 3 أيام للاحتفال بزفافه

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن منح الحسين عموتة، المدير الفني للنادي الأهلي، مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق، راحة سلبية لمدة 3 أيام، عقب مواجهة القناة، من أجل الاحتفال بحفل زفافه.

عموتة

وكتب أحمد حسن عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «مصدر في الأهلي: الحسين عموتة منح مصطفى شوبير راحة سلبية لمدة 3 أيام بعد لقاء القناة للاحتفال بحفل زفافه».

وعلى صعيد آخر، يواصل الأهلي استعداداته للاستحقاقات المقبلة، في ظل سعي الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة للحفاظ على جاهزية اللاعبين ومواصلة المنافسة على البطولات، مع متابعة حالة العناصر الأساسية والبدائل قبل المواجهات القادمة.