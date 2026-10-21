البسوا أحمر بيخافوا منه.. استقالة مدرب بترول أسيوط بعد مباراة الزمالك

أعلن أحمد عبد المقصود، المدير الفني لفريق بترول أسيوط، تقدمه باستقالته من تدريب الفريق؛ بسبب الجدل حول اعتذاره لجماهير الزمالك، بعد الخسارة بهدف نظيف من القلعة البيضاء، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وكانت الصفحة الرسمية لنادي بترول أسيوط قد نشرت قبل مباراة الزمالك صورة للفنان “أحمد عز” قائلة: “ألبسوا الأحمر بيخافوا منه”.

واعتذر عبد المقصود في تصريحات عقب المباراة عن هذا المنشور، قبل أن تهاجمه إدارة النادي بأنه غير مسؤول للحديث عن الإعلام الخاص بالنادي، ثم قرر المدرب تقديم استقالته.

وكتب عبد المقصود عبر حسابه الرسمي على منصة “فيسبوك” قائلًا: “بعد الاستخارة والتوكل على الله سبحانه وتعالى، وبعد تفكير ودراسة لجميع الظروف المحيطة، قررت الاعتذار عن عدم استكمال مهمتي على رأس الإدارة الفنية لفريق بترول أسيوط، راجيًا من الله أن يوفقني لما فيه الخير”.

استقالة مدرب بترول أسيوط

وتابع: “أتقدم بخالص الاعتذار عن استكمال مهمتي على رأس الإدارة الفنية لفريق بترول أسيوط، بعد رحلة أعتز بها كثيرًا، بدأت بتحدٍ كبير ومهمة بدت شبه مستحيلة، ونجحنا بفضل الله ثم بتكاتف الجميع فى هدوء في تحقيق الصعود إلى الدوري الممتاز”.

وأضاف: “مع بداية الموسم الحالي، خضنا تحديًا جديدًا في الدورى الممتازبنفس الاستراتيجية والإمكانيات ومنافسة قوية أمام فرق تمتلك ميزانيات وإمكانيات كبيرة، ورغم صعوبة المهمة، بذلنا كل ما في وسعنا من جهد وعمل، وسعينا دائمًا لتقديم الأفضل لنادي بترول أسيوط وجماهيره الوفية، مع التأكيد على أن الفريق لا يتواجد ضمن المراكز الأربعة الأخيرة في جدول الترتيب، وهو ما يعكس حجم الجهد المبذول في ظل الظروف والإمكانيات المتاحة”.

وواصل: “أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى مجلس إدارة نادي بترول أسيوط، وعلى رأسه السيد رئيس النادي أ. ايهاب فايز الداعم لى على ما وجدته من دعم وتعاون طوال فترة عملي، كما أتقدم بكل الاحترام والمحبة إلى جماهير النادي العظيمة، التي تستحق دائمًا بذل أقصى جهد من أجل تحقيق طموحاتها وإسعادها”.

وأكمل: “رغم هذا الدعم والتعاون، لم تخلُ الرحلة من بعض صغائر الأمور والمحاولات والمعوقات التي كان من شأنها تشتيت التركيز وإبعادنا عن هدفنا الأساسي، إلا أنني حرصت دائمًا على عدم الالتفات إليها أو الانشغال بها، واضعًا مصلحة الفريق والنادي فوق أي اعتبارات أخرى، ومؤمنًا بأن الإخلاص في العمل والتركيز على تحقيق الأهداف هما خير رد على كل شيء”.

واختتم: “أغادر موقعي بكل احترام وتقدير لهذا الكيان الكبير، معتزًا بكل لحظة قضيتها بين جدرانه، وفخورًا بما حققناه معًا، ومتمنيًا لنادي بترول أسيوط دوام النجاح والتوفيق، وأن يواصل مسيرته نحو تحقيق طموحات جماهيره، والله ولي التوفيق”.