عبدالناصر زيدان يكشف موقف أحمد فتوح من هجوم جماهير الزمالك عليه

كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان، نقلًا عن مصدر مقرب من أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك، تفاصيل موقف اللاعب بعد الهجوم والانتقادات التي تعرض لها من جماهير الفريق عقب مواجهة بترول أسيوط.

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وقال زيدان، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر"، المذاع على قناة "Modern MTI": "مصدر مقرب من أحمد فتوح كشف لـ«ستاد مصر» أن اللاعب يشعر بالغضب والاستياء بسبب الهتافات والانتقادات التي تعرض لها عقب مواجهة بترول أسيوط".

وأضاف: "أحمد فتوح يرى أنه يتعرض لهجوم مبالغ فيه من جانب جماهير نادي الزمالك".

وتابع: "فتوح عبّر عن ضيقه في حديث رصدته كاميرا من القاهرة، قائلًا: «هو كل حاجة فتوح فتوح»".