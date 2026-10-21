إعلامي: ناصر منسي لم يمتثل للتحقيقات في الزمالك حتى الآن

كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان آخر تطورات أزمة ناصر منسي، لاعب نادي الزمالك، عقب عودته من رواندا، مؤكدًا أن اللاعب لم يخضع للتحقيق في الشؤون القانونية بالنادي حتى الآن، في ظل محاولات من كبار اللاعبين لاحتواء الأزمة وإنهاء الخلاف.

ناصر منسي

وقال زيدان، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر"، المذاع على قناة "Modern MTI": "ناصر منسي لم يخضع للتحقيق في الشؤون القانونية بالزمالك حتى الآن، عقب عودته من رواندا".

وأضاف: "عبدالناصر محمد، مدير الكرة، سلم تقرير الواقعة إلى الشؤون القانونية بالنادي، ولم يتم تحديد موعد للتحقيق مع اللاعب حتى الآن، وسط توقعات بخضوعه للتحقيق خلال الساعات المقبلة".

وتابع: "لاعبو الزمالك الكبار تدخلوا لحل الأزمة وإنهاء الخلاف، تمهيدًا لعودة اللاعب إلى التدريبات الجماعية".

واختتم تصريحاته قائلًا: "ناصر منسي سيواصل التدرب بشكل منفرد لحين الانتهاء من التحقيقات وحسم موقفه بشكل نهائي".