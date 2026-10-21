الشيخاوي: عودة الزمالك لدوري الأبطال إضافة قوية.. والتاريخ وحده لا يحسم المباريات

أكد رائد الشيخاوي، مدافع الترجي الرياضي التونسي، أن عودة نادي الزمالك إلى بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد غيابه عن النسخ الأخيرة تمثل إضافة مهمة للمسابقة، مشيرًا إلى أن الفريق الأبيض يمتلك المقومات التي تجعله منافسًا جديرًا بالاحترام.

وقال الشيخاوي، في تصريحات صحفية: «عودة الزمالك إلى دوري أبطال إفريقيا أمر جيد للبطولة، فهو نادٍ صاحب تاريخ كبير، ووجود الأندية الجماهيرية يرفع من قيمة المنافسة ويمنح المباريات طابعًا خاصًا».

وأضاف: «أعرف أن الزمالك يمتلك خمسة ألقاب في دوري أبطال إفريقيا، وهذا يعكس مكانته التاريخية، لكن كرة القدم لا تعترف بما تحقق في الماضي فقط، وإنما بما يقدمه الفريق في المباراة نفسها».

وتابع: «إذا واجهنا الزمالك، فلن تكون هناك أفضلية مضمونة لأي طرف، لأن المباريات بين الأندية الكبيرة تُحسم بالتركيز والجاهزية والقدرة على استغلال الفرص، وليس بتاريخ الفريقين وحده».

وأشار إلى أن المنافسة في دوري أبطال إفريقيا تحتاج إلى ثبات المستوى، قائلًا: «لا يمكن الحكم على فرص أي فريق من اسمه فقط، فالفرق التي تصل إلى المراحل المتقدمة هي التي تنجح في التعامل مع المباريات الصعبة داخل أرضها وخارجها».

ويعد رائد الشيخاوي من العناصر الشابة في دفاع الترجي الرياضي التونسي، ويبلغ طوله 191 سنتيمترًا، وسبق له اللعب مع أمل حمام سوسة والاتحاد المنستيري، قبل انضمامه إلى فريق باب سويقة في يوليو 2026.