خاص- وليد عبداللطيف : لا أؤيد تجميد ناصر منسي رغم خلافي مع موقفه .. والزمالك سيعاني أمام الفرق الكبيرة

علق وليد صلاح عبداللطيف نجم الزمالك السابق على فوز الفارس الابيض على منافسه بترول أسيوط بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز

وقال وليد صلاح عبداللطيف في تصريحات خاصة لـ صدى البلد : أداء الزمالك سئ لكن في النهاية المكسب مهم في ظل الظروف الحالية التي تمر على النادي من إيقاف القيد.

وواصل عبداللطيف : الفريق ملئ بالنواقص في عدد كبير من المراكز ومعتمد جمال يحاول شغل المراكز باللاعبين الذين يمتلكهم ولا نستطيع اللوم عليه.

وعن قرار تجميد ناصر منسي قال : ما فعله ناصر منسي خطأ فادح بالتأكيد خصوصا أن نفس الجهاز الفني الذي ابعده عن المشاركة هو الذي منحه الفرصة وشارك وسجل هدف.

وأردف : ناصر منسي طوال الفترة الماضية كان يعاني من زيادة الوزن وكان واضح ذلك وقرار الجهاز الفني بإبعاده لحين استعادة مستواه كان صحيحا لكن لا يجوز عندما تعود يكون ذلك رد الفعل على الجهاز الذي منحك فرصه جديدة وصبر حتى استعدت مستواك.

أكمل: رغم رفضي لفعل ناصر منسي لكن لا أؤيد فكرة إيقاف اللاعب ويكفي ان تكون العقوبة مالية بعيدا عن قرار تجميده الذي سيؤثره والفريق في حاجه له.

وأشار وليد عبداللطيف خلال تصريحات إلى تساوى قدرات وإمكانيات الثلاثي الهجومي ناصر منسي وعدي الدباغ و حسام أشرف مؤكدا أن طريقة اللعب تحدد موقف مشاركة كل منهم خصوصا أن المستوى غير ثابت الفترة الأخيرة للثلاثي.

واختتم وليد صلاح عبداللطيف تصريحاته قائلا : الزمالك يقدم أداء سئ وستظهر النتائج أمام الفرق الكبيرة مثلما حدث أمام الأهلي لأن المسكنات لن تستمر طويلا كما أن مواجهة فريق قوى نسبيا ستظهر الأزمات.