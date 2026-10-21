كشف مصدر مقرب من أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، كواليس الموقف الذي جمع اللاعب بعدد من جماهير القلعة البيضاء عقب مواجهة بترول أسيوط، التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وكانت لقطة لفتوح عقب نهاية المباراة قد أثارت تساؤلات حول علاقته بالجماهير، بعدما بدا معترضًا على بعض الهتافات، قبل أن يغادر أرض الملعب سريعًا عقب فوز الزمالك بهدف نظيف.

مصدر يكشف موقف أحمد فتوح من جماهير الزمالك وحقيقة أزمة تجديد عقده

وأوضح المصدر أن ما حدث لا يعكس وجود خلاف بين اللاعب وأنصار الفريق، مؤكدًا أن فتوح يقدر جماهير الزمالك ويحترمها، لكنه يمر بمرحلة صعبة في ظل الضغوط المرتبطة بالظروف التي يمر بها النادي، وهو ما ألقى بظلاله على ملف تمديد عقده.

وأشار إلى أن اللاعب لا يزال ينتظر تحديد موعد لعقد اجتماع مع مسئولي الزمالك من أجل الاتفاق على تفاصيل تجديد تعاقده، الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، لافتًا إلى أن الاستمرار داخل النادي يمثل الخيار المفضل بالنسبة له.

وأضاف المصدر أن فتوح يدرك حجم التطلعات الجماهيرية تجاهه، خاصة أن قطاعًا من مشجعي الزمالك ينظر إليه باعتباره أحد العناصر القيادية بالفريق، وهو ما يضاعف المسئولية الواقعة على عاتقه داخل الملعب.

واختتم المصدر تصريحاته بالإشارة إلى أن الضغوط التي يتعرض لها اللاعبون قد تنعكس أحيانًا على تصرفاتهم، مستشهدًا بما حدث مع ناصر منسي، في ظل التحديات التي يواجهها الفريق خلال الفترة الحالية.