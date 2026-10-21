بين اعتراض بترول أسيوط ورأي جهاد جريشة.. كواليس لقطة إصابة أحمد خالد في مباراة الزمالك

يستعد أحمد خالد نجم فريق بترول أسيوط للخضوع لعملية جراحية خلال الساعات القادمة، لتركيب شرائح ومسامير بعد إصابته في مباراة الزمالك.

وأصيب أحمد خالد بعد تدخل قوي من محمد عواد في كرة مشتركة خلال مباراة الزمالك وبترول أسيوط ضمن منافسات بطولة الدوري.

عواد يزور نجم بترول أسيوط

وقرر محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التوجه إلى مدينة الإسكندرية اليوم، لزيارة أحمد خالد، لاعب فريق بترول أسيوط، للاطمئنان عليه ومؤازرته، بعد تعرضه لكسر في الساق خلال كرة مشتركة مع حارس الزمالك.

تأتي هذه الخطوة من حارس الزمالك لمؤازرة اللاعب ومساندته بعد الإصابة التي تعرض لها في لقاء الفريقين اليوم، وسيحرص عواد على تقديم كل الدعم للاعب بترول أسيوط، خاصة وأن الإصابة لم تكن مقصودة ومثل هذه الأمور واردة في كرة القدم.

وكان أحمد خالد قد شارك بديلًا في تشكيل بترول أسيوط خلال المباراة، قبل أن يتعرض للإصابة في كرة مشتركة مع محمد عواد، ويغادر الملعب.

تعليق بترول أسيوط بعد الخسارة من الزمالك

وعلق المهندس وائل عبدالحميد نائب رئيس نادي بترول أسيوط بعد خسارته أمام نادي الزمالك بالدوري مشيرا إلى أن الحكم ظلم الفريق خلال اللقاء.

وقال نائب رئيس بترول أسيوط : أنا مش فاهم الـVAR ده معمول ليه؟.. مش عشان الظلم يقل؟.. ولا هنفضل نتعرض للظلم على مر العصور!.

جهاد جريشة يؤكد صحة قرار حمادة القلاوي

من جانبه كشف جهاد جريشة الحكم الدولي السابق عن رأيه في لقطة محمد عواد حارس مرمى فريق الزمالك بعد لمسة اليد خارج منطقة الجزاء في تدخله مع لاعب بترول أسيوط أحمد خالد.

وقال الحكم الدولي السابق في تصريحاته التي نقلها هاني حتحوت: جهاد جريشة أكد إن تدخل الحارس محمد عواد كان على الكرة بشكل طبيعي ولايوجد خطأ.

وعن لمسة اليد من خارج منطقة الجزاء قال: اليد داعمه للحارس بعد تدخله ولا يوجد أي خطأ فيها.