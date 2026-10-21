أحمد عبدالمقصود يكشف كواليس اعتذاره لنادي الزمالك عقب مباراة بترول أسيوط

أكد أحمد عبدالمقصود، المدير الفني لنادي بترول أسيوط، أن أسعار اللاعبين في الدوري المصري مبالغ فيها، مشيرًا إلى أن النادي يتبع سياسة محددة في التعاقدات ورواتب اللاعبين، رغم الصعوبات التي واجهها الفريق قبل الصعود إلى الدوري الممتاز.

الدوري المصري

وقال عبدالمقصود، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر"، الذي يقدمه الإعلامي عبدالناصر زيدان، ويذاع على قناة "Modern MTI": "أسعار اللاعبين في الدوري المصري مبالغ فيها، وإحنا في بترول أسيوط عندنا سياسة في التعاقدات والرواتب".

وأضاف: "تعبنا وشقينا ولفينا كتير وعملنا فريق محترم، وفي دوري المحترفين كان ترتيبنا المركز الـ12، واستطعنا الصعود إلى الدوري الممتاز".

وتابع: "إجمالي عقود لاعبي بترول أسيوط يقترب من 20 مليون جنيه".

وعن الجدل المثار حول تدخل محمد عواد مع أحمد خالد، لاعب بترول أسيوط، قال المدير الفني: "من الوارد أن التحكيم يخطئ، ومفيش حد أجمع على كرة محمد عواد مع أحمد خالد، فالبعض قال إن فيها مخالفة، والبعض الآخر قال لا".

واختتم عبدالمقصود تصريحاته موضحًا سبب الاعتذار لنادي الزمالك عن المنشور الذي نشرته صفحة بترول أسيوط، قائلًا: "الاعتذار للزمالك عن منشور صفحة بترول أسيوط كان ردًا على سؤال أحد الصحفيين في المؤتمر الصحفي عقب المباراة".