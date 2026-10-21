إعلامي يكشف كواليس عودة محمد عواد لحراسة مرمى الزمالك.. وموقف المهدي سليمان

كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان ، كواليس عودة محمد عواد لحراسة مرمى الزمالك، خلال مواجهة بترول أسيوط، موضحًا تفاصيل الاتفاق بين معتمد جمال، المدير الفني للفريق، وأيمن طاهر، مدرب حراس المرمى، بشأن اختيار الحارس الأساسي للمباراة.

محمد عواد

وقال زيدان، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر"، المذاع على قناة "Modern MTI": "محمد عواد شارك للمرة الثانية هذا الموسم مع الزمالك، بعدما خاض مواجهة بطل جيبوتي في الدور التمهيدي ببطولة دوري أبطال أفريقيا".

وأضاف: "معتمد جمال عقد جلسة مع أيمن طاهر، مدرب حراس المرمى، خلال معسكر مباراة بترول أسيوط، واتفقا على إراحة المهدي سليمان والدفع بمحمد عواد أساسيًا في اللقاء، مع تواجد المهدي على دكة البدلاء".

وتابع: "أيمن طاهر أكد لمعتمد جمال أن عواد يقاتل في التدريبات من أجل المشاركة من جديد، عكس محمد صبحي الذي أصبح خارج الحسابات حاليًا".

واختتم تصريحاته قائلًا: "المهدي سليمان تقبل القرار خلال المحاضرة الأخيرة ليلة مباراة بترول أسيوط، ولم يثر أي أزمة، مثلما ردد البعض".