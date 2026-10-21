أخطأ وعليه أن يراجع نفسه.. حمادة طلبة ينتقد أحمد فتوح بعد مشادته مع جماهير الزمالك

أكد حمادة طلبة نجم الكرة المصرية السابق، ان فوز الزمالك المتتالي يمنح الزمالك دفعة قوية من أجل المنافسة في ظل هذه الظروف.

وقال حمادة طلبة، في تصريحات على راديو ميجا اف ام: الفوز شئ جيد في ظل هذه الظروف الصعبة، ولكن الزمالك يعاني من أزمات قادرة على فشل أي شئ فنيًا.

وأضاف: ولكن هذا الفوز شئ جيد في ظل ايقاف قيد وتأخير مستحقات، التمس العذر لمحمد عواد بعد غيابه الفترة الماضية ولكن علينا أن نشيد بالمهدي سليمان وما قدمه الفترة الماضية وهو عانى من سوء توفيق امام الأهلي

وواصل: جمهور الزمالك يتحمل الضغوط، ولكن كباتن الفريق قادرين على حل أزمة احمد فتوح بسيي الضغوط التي يمر بها وهو لاعب لأغنى عنه واتمنى أن يعتذر أحمد فتوح إلى جماهير الزمالك لما بدر منه وعليه أن يراجع نفسه جيدا في تصرفاته.