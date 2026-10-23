قبل مواجهة كيتارا.. كيف يستعد الأهلي لحسم بطاقة التأهل في الكونفدرالية؟

يكثف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمواجهة كيتارا الأوغندي، المقرر إقامتها الأحد 25 أكتوبر 2026 على استاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، وسط رغبة قوية في حسم بطاقة التأهل ومواصلة المشوار القاري.

ويدخل الأهلي المواجهة بأفضلية الفوز في لقاء الذهاب بنتيجة 2-1، بعدما نجح في العودة بالانتصار من أوغندا، بفضل هدفي عمر الساعي وأحمد سيد زيزو، ليصبح الفريق الأحمر مطالبًا باستثمار هذه النتيجة وإنهاء المهمة أمام جماهيره.

عموتة يركز على الجاهزية البدنية والفنية

يركز الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة على تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا قبل المواجهة المرتقبة، خاصة في ظل ضغط المباريات وتعدد ارتباطات الفريق خلال الفترة الحالية.

ووفقًا لتقارير صحفية منشورة، يدرس الجهاز الفني إجراء بعض التغييرات على التشكيل، بهدف إدارة المجهود البدني ومنح الفرصة لبعض اللاعبين، مع الحفاظ على التوازن الفني للفريق في مباراة الإياب.

وتبقى الاختيارات النهائية للتشكيل مرتبطة بالحالة البدنية للاعبين ومدى جاهزيتهم بعد المباريات الأخيرة، إلى جانب رؤية الجهاز الفني لطبيعة المواجهة ومتطلباتها.

تمثل نتيجة مباراة الذهاب نقطة انطلاق مهمة للأهلي قبل لقاء العودة، لكنها لا تعني حسم التأهل بصورة نهائية، إذ يحتاج الفريق إلى التعامل بتركيز مع جميع فترات المباراة وتجنب منح المنافس فرصًا للعودة.

ومن المنتظر أن يسعى الأهلي إلى فرض أسلوبه والاستحواذ على الكرة، مع استغلال المساحات في دفاع كيتارا، والضغط الهجومي عند توافر الفرص، بالتوازي مع الحفاظ على الانضباط الدفاعي.

كما يتعين على الفريق الأحمر التعامل بحذر مع محاولات المنافس الأوغندي، الذي يدخل اللقاء بحثًا عن تعويض خسارته في مباراة الذهاب والإبقاء على آماله في التأهل.

عودة بعض العناصر تمنح الجهاز الفني خيارات إضافية

تشير التقارير إلى إمكانية الاستعانة ببعض العناصر التي تعمل على استعادة جاهزيتها للمشاركة، ومن بينها أحمد نبيل كوكا وياسر إبراهيم، وفقًا لتقييم الجهاز الفني لحالتهما البدنية والفنية.

وقد تمثل هذه الخيارات فرصة لتوسيع البدائل المتاحة أمام عموتة، سواء على مستوى التشكيل الأساسي أو خلال مجريات المباراة، لكن مشاركة أي لاعب تظل مرتبطة بقرار الجهاز الفني النهائي.

موعد مباراة الأهلي وكيتارا والقنوات الناقلة

يستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي يوم الأحد 25 أكتوبر 2026، ضمن إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويطمح الأهلي إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور، وتأكيد تفوقه بعد الفوز ذهابًا بنتيجة 2-1، من أجل حجز بطاقة التأهل إلى الدور التالي، ومواصلة المنافسة على اللقب القاري.