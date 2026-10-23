الأهلي يرفع شعار الحسم أمام كيتارا.. خطوة تفصل الأحمر عن تأكيد التأهل في الكونفدرالية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة مهمة أمام كيتارا الأوغندي، في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية موسم 2026-2027، رافعًا شعار الحسم من أجل تأكيد تأهله إلى دور المجموعات ومواصلة مشواره في البطولة القارية.

ويدخل المارد الأحمر اللقاء بأفضلية الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1، بعدما نجح في قلب تأخره أمام منافسه الأوغندي إلى انتصار ثمين على ملعب هويما، ليضع قدمًا في الدور المقبل، قبل المواجهة المرتقبة في القاهرة.

الأهلي يسعى لحسم التأهل أمام جماهيره

وكان الأهلي قد واجه صعوبات خلال الشوط الأول من مباراة الذهاب، بعدما تقدم كيتارا بهدف عن طريق قذافي وهاب في الدقيقة 30، مستغلًا إحدى الفرص الهجومية للفريق الأوغندي.

لكن الفريق الأحمر نجح في العودة خلال الشوط الثاني، بعدما أدرك عمر الساعي التعادل في الدقيقة 67، قبل أن يسجل أحمد سيد زيزو هدف الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة 79، ليمنح الأهلي أفضلية مهمة قبل لقاء العودة.

ويأمل الجهاز الفني للأهلي في استثمار نتيجة الذهاب، وتقديم أداء أكثر فاعلية خلال مواجهة الإياب، لتجنب أي مفاجآت قد تعقد حسابات التأهل، خاصة أن المنافس لا يزال متمسكًا بفرصته في الاستمرار بالبطولة.

كيتارا يتمسك بفرصته في التأهل

على الجانب الآخر، يدخل كيتارا الأوغندي المواجهة بطموح تعويض خسارة الذهاب، ومحاولة استغلال أي فرصة للعودة في النتيجة، بعدما أثبت قدرته على تهديد مرمى الأهلي خلال اللقاء الأول.

ويحتاج الفريق الأوغندي إلى نتيجة إيجابية في القاهرة لقلب موازين المواجهة، وهو ما يفرض على الأهلي التعامل بتركيز مع الدقائق الأولى، والحفاظ على التوازن بين التأمين الدفاعي والضغط الهجومي.

موعد مباراة الأهلي وكيتارا

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الأهلي وكيتارا الأوغندي يوم الأحد 25 أكتوبر 2026، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدور التمهيدي الثاني من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويطمح الأهلي إلى إنهاء المهمة بنجاح، وحجز بطاقة التأهل إلى دور المجموعات، في خطوة جديدة نحو المنافسة على اللقب القاري، بينما يسعى كيتارا إلى تحقيق مفاجأة والإبقاء على آماله في البطولة.