أمير هشام: الأهلي يدرس تقييم تجربة الحسين عموتة.. ومدرب أجنبي جديد ضمن الخيارات

كشف الإعلامي أمير هشام عن كواليس رسالة محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بشأن ضرورة تصحيح المسار خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى احتمالية إجراء تقييم فني شامل لتجربة المدير الفني الحسين عموتة.

وأكد الإعلامي أمير هشام أن رسالة محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، جاءت على هامش تكريم فرق كرة اليد بالنادي، في إطار حرصه على التأكيد على ضرورة الالتزام وتقديم المستويات التي تليق باسم القلعة الحمراء وطموحات جماهيرها.

وأوضح أمير هشام أن الفترة المقبلة تستلزم إجراء تقييم فني شامل لتجربة المدير الفني الحسين عموتة، للوقوف على أسباب تراجع المستوى، وتحديد مدى قدرة الفريق على استعادة الأداء والنتائج التي تتناسب مع طموحات النادي الأهلي.

وأضاف أن التفكير في إمكانية التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد قد يكون مطروحًا، مشددًا على ضرورة استعداد النادي لجميع السيناريوهات المحتملة، بما يضمن التعامل مع المرحلة المقبلة وفقًا لمصلحة الفريق وطموحات جماهيره.