أمير هشام ينتقد مشهد عموتة ووائل جمعة على خط الأهلي: عشوائية واضحة

انتقد الإعلامي أمير هشام المشهد الذي ظهر عليه الجهاز الفني والإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال المباريات الأخيرة، مشيرًا إلى وجود حالة من العشوائية على الخطوط، في ظل تداخل الأدوار بين المدير الفني الحسين عموتة ومدير الكرة وائل جمعة.

وقال أمير هشام، خلال برنامجه «مودرن سبورتس»، المذاع عبر قناة «مودرن MTI» الفضائية، إن شخصية المدير الفني يمكن تقييمها من خلال بعض المواقف والمشاهد التي تظهر خلال المباريات، مؤكدًا أن ما يحدث على الخطوط داخل الأهلي يحتاج إلى إعادة تنظيم.

وأوضح أن ظهور الحسين عموتة وهو يوجه التعليمات للاعبين، بالتزامن مع قيام وائل جمعة بالدور نفسه، لم يكن مشهدًا جيدًا، خاصة أن مثل هذه المواقف قد تعكس عدم وضوح الأدوار داخل الجهاز الفني والإداري للفريق.

وأضاف هشام أن عموتة ربما طلب من وائل جمعة ترك مهمة توجيه اللاعبين له بمفرده، حتى يتمكن من إدارة الأمور الفنية وفق رؤيته، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن مدير الكرة يمتلك خبرات ورؤية خاصة، فضلًا عن حبه الكبير للنادي الأهلي ورغبته في تحقيق الانتصارات.

واختتم أمير هشام تصريحاته بالتأكيد على ضرورة تدارك هذه الملاحظات خلال الفترة المقبلة، والعمل على تنظيم الأدوار وتحديد المسؤوليات بصورة واضحة، بما يضمن ظهور الجهاز الفني والإداري للأهلي بشكل أكثر انضباطًا، ويجنب الفريق أي مظاهر للارتباك على دكة البدلاء وخلال المباريات.