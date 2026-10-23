أحمد شوبير يكشف سر فشل بعض صفقات الأهلي: مش كل لاعب كبير لازم ينجح.. وبن رمضان مثال

تحدث الإعلامي أحمد شوبير عن ملف صفقات النادي الأهلي، مؤكدًا أن التعاقد مع لاعبين يمتلكون إمكانيات فنية كبيرة لا يضمن نجاحهم داخل الفريق، مشيرًا إلى أن التأقلم مع الأجواء وطريقة اللعب قد يكون عاملًا حاسمًا في تجربة أي لاعب.

وقال أحمد شوبير، عبر برنامج «الناظر»، إن الأهلي اعتاد التحرك بقوة في سوق الانتقالات والتعاقد مع أسماء بارزة، لكنه شدد على أن قيمة الصفقة وإمكانيات اللاعب لا تعني بالضرورة نجاحه مع الفريق.

وأضاف شوبير متحدثًا عن تجربة محمد علي بن رمضان: «هو إحنا كل سنة نعمل هجوم صفقات، يلا نجيب محمد علي بن رمضان، هل فيه شك في إمكانياته؟ لأ، بس هو معرفش يتأقلم، الدنيا مظبطتش».

وأوضح أن بعض اللاعبين الذين كانت التوقعات تشير إلى نجاحهم الكبير لم يحققوا المستوى المنتظر، في حين نجح آخرون رغم أن التوقعات بشأنهم لم تكن مرتفعة بالقدر نفسه.

وأشار شوبير إلى تجربتي وسام أبو علي وفلافيو، باعتبارهما مثالين للاعبين نجحوا بصورة كبيرة مع الأهلي، رغم اختلاف التوقعات بشأنهما قبل التألق بقميص الفريق.

وأكد أن تقييم الصفقات لا يجب أن يعتمد على الاسم أو الإمكانيات وحدهما، بل يتطلب النظر إلى قدرة اللاعب على التأقلم والانسجام مع زملائه وتقديم الإضافة المطلوبة داخل الملعب.

وتأتي تصريحات شوبير في أعقاب تعادل الأهلي المثير أمام القناة بنتيجة 3-3، في المباراة التي جمعتهما الأربعاء على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بفارق 4 نقاط عن بيراميدز المتصدر، بعدما خاض 7 مباريات، حقق خلالها الفوز في 5 مواجهات وتعادل في مباراتين.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لمواجهة كيتارا الأوغندي، يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويدخل الأهلي اللقاء بهدف حسم التأهل إلى الدور المقبل، مستفيدًا من فوزه في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1 خارج ملعبه، بعدما نجح في تحويل تأخره إلى انتصار، ويسعى الفريق إلى مواصلة مشواره في البطولة وتعويض جماهيره عن التعادل الأخير في الدوري.