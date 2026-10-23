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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الخسارة يشيلها الكل والخطيب لازم يتابع.. شوبير يرفض تحميل لاعبي الأهلي مسؤولية النتائج

احمد شوبير
احمد شوبير
محمد بدران

انتقد الإعلامي أحمد شوبير طريقة إدارة الملف الفني داخل النادي الأهلي، مؤكدًا أن حصر المسؤولية الفنية بالكامل في المدير الفني قد يثير تساؤلات حول آلية التعامل مع الأخطاء، مطالبًا بضرورة متابعة أوضاع الفريق والتدخل لتقييم ما يحدث داخل الملعب.

وقال أحمد شوبير، عبر برنامج «الناظر»، إن هناك خطأ في اعتبار جميع الأمور الفنية مسؤولية المدير الفني وحده، متسائلًا عن الجهة التي يمكن الرجوع إليها حال ارتكاب المدرب أخطاء تؤثر في أداء الفريق ونتائجه.

وأضاف شوبير أن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، لا يمكن أن يكون بعيدًا عن ملف كرة القدم، مشيرًا إلى أنه كان حاضرًا في فترات شهدت تحقيق الفريق انتصارات كبيرة، وأن متابعة أوضاع اللاعبين ومشاركتهم في المباريات أمر مهم.

وأوضح شوبير: «فيه خطأ فادح داخل النادي الأهلي لما يقولك الأمور الفنية كلها للمدير الفني، أمال لما يغلط اتكلم مع مين؟ محدش يقول الخطيب بعيد عن الكرة، عمره ما هيبقى بعيد عن الكرة، هيفضل دايمًا إيديه في الكرة والأهلي بيشهد معاه أعظم الانتصارات».

واستشهد شوبير بتجربة فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، في التعامل مع المديرين الفنيين، مؤكدًا أهمية وجود متابعة إدارية للملف الكروي، وعدم ترك الأمور دون تقييم ومراجعة.

وفي سياق آخر، حذر شوبير من تحميل لاعب بعينه مسؤولية تراجع النتائج، مشددًا على أن المسؤولية يجب أن تكون جماعية، وأن الفريق بأكمله يتحمل تبعات الفوز والخسارة.

وقال: «حذاري إننا نشيل أي لاعب بعينه المسؤولية، الخسارة يشيلها الكل، حذاري من فكرة إننا نعرض للبيع، لأنك محتاج كل لاعب على مدار الموسم».

وأكد أن الاستغناء عن اللاعبين أو تحميل بعضهم مسؤولية التعثر بصورة منفردة قد يضر بالفريق، خاصة أن الأهلي يحتاج إلى جميع عناصره خلال موسم طويل تتعدد فيه المنافسات والاستحقاقات.

تعادل الأهلي أمام القناة

وتأتي تصريحات شوبير عقب تعادل الأهلي مع القناة بنتيجة 3-3، في المباراة التي جمعتهما الأربعاء على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، بفارق 4 نقاط عن بيراميدز المتصدر، بعدما خاض 7 مباريات، حقق خلالها الفوز في 5 مواجهات وتعادل في مباراتين.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لمواجهة كيتارا الأوغندي، يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويسعى الأهلي إلى حسم التأهل للدور المقبل، مستفيدًا من فوزه في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1 خارج ملعبه، بعدما نجح في تحويل تأخره إلى انتصار، ويأمل الفريق في تصحيح الأخطاء واستعادة الاستقرار الفني خلال الفترة المقبلة.

احمد شوببر الأهلي خسارة الأهلي الدوري الممتاز

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